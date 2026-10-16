صلاح يحلق في سماء أوروبا بإنجاز نادر

خبرني - تألق النجم المصري محمد صلاح، في مباراة ناديه طرابزون سبور التركي ضد كوبس الفنلندي، في الجولة الاولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

وصنع صلاح، الهدف الأول، في الدقيقة الثالثة، قبل أن يوقع بنفسه على الهدف الثاني، في الدقيقة 44، وجرى استبداله في الدقيقة 55.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن محمد صلاح بات ثالث لاعب في التاريخ، ينجح في التسجيل وصناعة الأهداف، خلال مباريات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

وتابعت أوبتا "اللاعبون الثلاثة الذين حققوا هذا الإنجاز، هم محمد صلاح وكودي جاكبو وماريو جوتزه".

ويعيش محمد صلاح، فترة مميزة مع ناديه طرابزون، حيث يتصدر حاليًا جدول ترتيب هدافي الدوري التركي الممتاز، برصيد 7 أهداف.

يذكر أن طرابزون سبور، سيواجه هارتس، الخميس المقبل، في الجولة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي.



