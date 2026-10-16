صلاح يتألق ويقود طرابزون لفوز ثمين في الدوري الاوروبي

خبرني - لم تكن مجرد مباراة في دوري المؤتمر، بل كانت ليلة بطلها قائد واحد.. ففي فنلندا، وعلى نجيل صناعي أقلق منتخب مصر، صنع محمد صلاح هدفاً، وسجل آخر، ثم غادر الملعب تاركاً المهمة لزملائه، في مباراة مجنونة شهدت 6 أهداف، وهدفاً مباشراً من ركنية، وركلة جزاء ضائعة.

حقق فريق طرابزون سبور التركي فوزاً ثميناً خارج أرضه على حساب كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب تاميلان في مدينة تامبيري، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

الشوط الأول.. بصمة القائد

بدأ طرابزون سبور المواجهة بقوة أمام كوبس الفنلندي لحساب دوري المؤتمر الأوروبي، ولم يحتج سوى 3 دقائق ليعلن عن نفسه.. تمريرة ذكية وسريعة من محمد صلاح خلف دفاع كوبس، وضعت النيجيري بول أونواتشو في انفراد تام بالحارس كرايدل، ليضعها بثقة معلناً الهدف الأول.

واصل صلاح إبداعه وأهدر فرصة تعزيز التقدم في الدقيقة 11 بعدما استغل كرة مرتدة من الدفاع الفنلندي وسدد بقوة مرت بجوار القائم.

لم تكن مجرد مباراة في دوري المؤتمر، بل كانت ليلة بطلها قائد واحد.. ففي فنلندا، وعلى نجيل صناعي أقلق منتخب مصر، صنع محمد صلاح هدفاً، وسجل آخر، ثم غادر الملعب تاركاً المهمة لزملائه، في مباراة مجنونة شهدت 6 أهداف، وهدفاً مباشراً من ركنية، وركلة جزاء ضائعة.

حقق فريق طرابزون سبور التركي فوزاً ثميناً خارج أرضه على حساب كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب تاميلان في مدينة تامبيري، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

الشوط الأول.. بصمة القائد

بدأ طرابزون سبور المواجهة بقوة أمام كوبس الفنلندي لحساب دوري المؤتمر الأوروبي، ولم يحتج سوى 3 دقائق ليعلن عن نفسه.. تمريرة ذكية وسريعة من محمد صلاح خلف دفاع كوبس، وضعت النيجيري بول أونواتشو في انفراد تام بالحارس كرايدل، ليضعها بثقة معلناً الهدف الأول.

واصل صلاح إبداعه وأهدر فرصة تعزيز التقدم في الدقيقة 11 بعدما استغل كرة مرتدة من الدفاع الفنلندي وسدد بقوة مرت بجوار القائم.