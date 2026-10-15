بـ500 يورو.. برشلونة يبيع قميص الكلاسيكو

خبرني - كشف نادي برشلونة عن القميص الخاص الذي سيرتديه فريقه خلال مواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام ريال مدريد، في الدوري الإسباني.

ويأتي ذلك ضمن المبادرات التسويقية المرتبطة بشراكة النادي الكتالوني مع منصة Spotify، في خطوة أصبحت تقليدا دائما يحظى بمتابعة واسعة من جماهير النادي حول العالم.

ويحمل القميص هذه المرة شعار علامة GOLF WANG التابعة للفنان الأمريكي الشهير تايلر ذا كرياتور، ليواصل النادي سياسة الربط بين كرة القدم وعالم الموسيقى والثقافة المعاصرة من خلال إصدارات خاصة تظهر في المباريات الكبرى.

سعر قميص الكلاسيكو

حدد برشلونة سعر النسخة الخاصة من القميص عند 499.99 يورو، مما يجعله من بين أغلى القمصان التي يطرحها النادي لجماهيره.

ويستهدف هذا الإصدار فئة هواة الاقتناء والمشجعين الراغبين في الحصول على نسخة محدودة مرتبطة بإحدى أهم مباريات الموسم.

ولم يقتصر التعاون على وضع الشعار على القميص فقط، إذ شارك تايلر ذا كرياتور في الجوانب الإبداعية للحملة الترويجية المصاحبة للمشروع، بما في ذلك الهوية البصرية والمواد الدعائية الخاصة بالإطلاق، في محاولة لمنح المنتج طابعا مميزا يتجاوز حدود كرة القدم التقليدية.

كما أعلن النادي عن طرح أعداد محدودة من القمصان، حيث جاءت بعض النسخ بتوقيعات اللاعبين واللاعبات المشاركين في مباريات الكلاسيكو، إلى جانب عدد محدود للغاية من النسخ الموقعة من الفنان الأمريكي نفسه، وهو ما يزيد من قيمتها لدى هواة جمع المقتنيات الرياضية النادرة.

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول للقميص الجديد مع فريق برشلونة للسيدات قبل الكلاسيكو الرجالي، في خطوة تعكس حرص النادي على منح المشروع التسويقي حضورا متكاملا عبر مختلف فرق المؤسسة الرياضية.

ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة من التعاونات التي أطلقها برشلونة خلال السنوات الأخيرة مع عدد من الفنانين العالميين، حيث تحولت مباريات الكلاسيكو إلى منصة للترويج لرموز ثقافية وموسيقية شهيرة بالتوازي مع الحدث الرياضي المنتظر.

وإلى جانب القميص، تم طرح مجموعة كاملة من المنتجات المستوحاة من هوية GOLF WANG، تشمل الملابس والإكسسوارات والقبعات والأوشحة، بهدف توسيع نطاق التعاون وتحويله إلى مشروع تجاري متكامل يخاطب جماهير كرة القدم وعشاق الموضة في الوقت نفسه.

ويعكس هذا التحرك استمرار برشلونة في استثمار شعبيته العالمية بطرق مبتكرة، مستفيدا من الزخم الهائل الذي تحظى به مباريات الكلاسيكو من أجل تقديم منتجات حصرية تجمع بين الرياضة والترفيه والثقافة، وتفتح للنادي مصادر إضافية للإيرادات خارج إطار المنافسات داخل الملعب.