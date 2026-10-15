ماعز جبلي يعض ويهاجم العدائين في فرنسا

خبرني - هاجم حيوان شاموا بري، نوع من الماعز الجبلي، عدداً من العدّائين والمتنزهين في محيط مدينة بيزانسون الفرنسية خلال الأيام الأخيرة، متسبباً في إصابات تراوحت بين الخدوش والكدمات والجروح الخطيرة، فيما تدرس السلطات إطلاق النار عليه إذا تكررت الهجمات، مع الاستعانة بصيادين متخصصين للمساعدة في حماية السكان.

ومنذ نهاية سبتمبر، سُجلت ثلاث حوادث اعتداء على متنزهين في منطقة شابيل-دي-بوي، وفي مطلع أكتوبر، كانت امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً تمارس الجري على أحد المسارات عندما اندفع الحيوان نحوها.

وقالت لإذاعة "مونتي كارلو" رأيت شيئاً يركض مباشرة باتجاهي ويصطدم بي" وأضافت أنها فقدت الوعي قبل أن تستعيد إدراكها وتلتقي بعدّاء آخر، ونُقلت لاحقاً إلى قسم الطوارئ حيث عالج الأطباء جرحين عميقين في كتفها بعشر غرز، كما أغلقوا إصابات في الجمجمة باستخدام 18 مشبكاً طبياً.

وعقب الحادثة، كشف عدّاء آخر عن تعرضه سابقاً لهجوم من الحيوان نفسه، حيث أصيب بورم دموي في الورك وخلع جزئي في الكتف وعدة خدوش، وبعد تحذير العدّائين الآخرين عبر مجموعات "واتساب"، تقدم بشكوى إلى السلطات المحلية. كما أفاد رجل آخر بأنه تعرض لعدة هجمات من حيوان وصفه بأنه "ذكر كبير الحجم" يوم الأحد.

وترجح السلطات أن تكون جميع الهجمات صادرة عن الحيوان نفسه. وقال بينوا فابري، مدير المديرية الإقليمية للأراضي: "نعتقد أنه الحيوان نفسه. لدينا عشرات من حيوانات الشاموا، والهدف ليس القضاء عليها جميعاً، بل تحديد الفرد المسؤول واستهدافه. وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، فسنضطر إلى إطلاق النار عليه، لكن يجب أولاً التأكد من هويته".

وأشار فابري إلى أن الحيوان قد يكون بصدد إظهار سلوك إقليمي أو دفاعي غير معتاد، قائلاً: "قد يكون هذا سلوكاً شاذاً لهذا الشاموا. أحياناً يتعلق الأمر بالدفاع عن الإقليم أو حماية الصغار".

وتسعى السلطات حالياً إلى تحديد الحيوان المسؤول عن الهجمات قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن قتله حفاظاً على سلامة السكان.