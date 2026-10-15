تأجيل ختام موسم الجولة الآسيوية للغولف في السعودية

خبرني - تأجلت بطولة السعودية الدولية، وهي المحطة الختامية لموسم الجولة الآسيوية للغولف، الخميس، عقب عدة هجمات دامية شنها الحوثيون في اليمن على المملكة.

وكان من المقرر إقامة البطولة في الرياض بين 18 و21 تشرين الأول، ولم يُعلن حتى الآن عن موعد بديل.

وجاء في بيان مشترك صادر عن "غولف السعودية" والجولة الآسيوية "تواصل الجولة الآسيوية الاتصال المباشر مع لاعبيها وأعضائها بشأن الجدول الزمني والخطوات المقبلة، في ظل عدم إعلان موعد جديد لإقامة البطولة"، موضحا أن تأجيل المنافسات جاء بسبب "تحديات لوجستية".

وتحظى البطولة التي كانت جزءا من الجولة الأوروبية بين عامي 2019 و2021، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وكان الصندوق قد ضخ ما يُقدَّر بنحو خمسة مليارات دولار في دوري "ليف غولف" المنشق، قبل أن يوقف دعمه بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا العام.

ومن بين الفائزين السابقين ببطولة السعودية الدولية كل من الأميركي داستن جونسون والإيرلندي الشمالي غرايم ماكدويل والتشيلي خواكين نييمان.

ويأتي هذا التأجيل بعد تأجيل بطولة "الملوك الستة" الاستعراضية للتنس، التي أُرجئت الأربعاء من الأسبوع المقبل إلى كانون الأول.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تأجلت أيضا ثلاث مباريات في الدوري السعودي لكرة القدم.

كما أُلغي سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد الذي كان مقررا في نيسان بمدينة جدة، بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في أواخر شباط.

وكان من المقرر أيضاً إقامة البطولة الختامية لرابطة محترفات التنس (دبليو تي ايه) في الرياض الشهر المقبل، لكنها ستقام بدلا من ذلك في إنديان ويلز بالولايات المتحدة.

تتعرّض السعودية منذ أكثر من عشرة أيام لهجمات شبه يومية ينفذها الحوثيون بالصواريخ والمسيّرات، وكان أعنفها هجوم على مطار الرياض في 10 تشرين الأول، أسفر عن 13 قتيلا وأكثر من 300 جريح، وهو الأعنف في المملكة منذ أكثر من عقد.