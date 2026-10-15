"الخزانة" الأميركية تعلن عن عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

خبرني - أفاد إشعار نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت عقوبات جديدة تتعلق بإيران تستهدف 16 فرداً و10 كيانات.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الخناق يضيق على الاقتصاد الإيراني، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تتوقف حتى تستنزف خزائن النظام الإيراني، وتابع: "سنقطع كل مصادر التمويل المتبقية لإيران".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج المصرف الدولي للتنمية والاستثمار العراقي على قائمة العقوبات المرتبطة بإيران، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقالت "الخزانة" الأميركية إن المصرف العراقي مرتبط بجهات حكومية إيرانية وميليشيات موالية لطهران، وتابعت: "المصرف يستخدم رؤوس أموال إيرانية ويحول أرباحه بالدولار لإيران".