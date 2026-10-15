الوفاق الأردنية» تحتفل بالإطلاق الرسمي لعلامة ROX في الأردن

خبرني - احتفلت شركة الوفاق الأردنية لتجارة المركبات، الوكيل الحصري لعلامة ROX في الأردن، بالإطلاق الرسمي للعلامة في المملكة، خلال حفل أقامته يوم الخميس الموافق 15 تشرين الأول 2026، في فندق الريتز كارلتون – عمّان، عند الساعة السابعة مساءً.

وشهد الحفل حضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، إلى جانب نخبة من الأطباء ومدراء البنوك وممثلي قطاع الأعمال، وشركاء الشركة وعملائها، وممثلي وسائل الإعلام وصنّاع المحتوى والمهتمين بقطاع السيارات.

ويشكّل الإطلاق محطة جديدة في مسيرة شركة الوفاق في السوق الأردني، تضع من خلالها علامة ROX أمام جمهور يبحث عن سيارات تجمع بين الطابع الفاخر ومتطلبات الاستخدام اليومي وروح المغامرة، مع اهتمام بالتصميم والراحة والتقنيات الحديثة.

وجمع الحفل ضيوف الشركة وشركاءها في مناسبة للتعريف بهوية العلامة وتوجهها، وتسليط الضوء على حضورها في الأردن وما تسعى إلى تقديمه من خيارات وتجارب لعملائها.

وتسعى شركة الوفاق، من خلال وكالتها الحصرية لعلامة ROX، إلى بناء علاقة مستدامة مع العملاء، تبدأ بالتعرّف على المركبة واختيارها، وتمتد إلى خدمات الصيانة وما بعد البيع وتوفير قطع الغيار، بما يدعم تجربة التملّك ويعزز الثقة بالعلامة في السوق المحلي.

ويأتي هذا الإطلاق في وقت تتنوع فيه تطلعات العملاء في المملكة، ويتزايد الاهتمام بالسيارات التي تجمع بين التكنولوجيا والعملية والراحة. ومن خلال تقديم ROX، تضيف شركة الوفاق خيارًا جديدًا إلى قطاع السيارات الفاخرة في الأردن، وتؤسس لمرحلة من العمل على تطوير حضور العلامة وتوسيع قاعدة عملائها