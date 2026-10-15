سائق فورمولا 1: انتقاداتكم لا تساعدني

خبرني - دعا سائق فريق ألبين الأرجنتيني فرانكو كولابينتو جماهيره إلى التوقف عن توجيه الإساءات لسائقي فورمولا 1 الآخرين وأفراد الفرق وعائلاتهم، بعد موجة من المضايقات الإلكترونية التي استهدفت عدداً من أعضاء مجتمع البطولة.

وقال كولابينتو في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام الأربعاء: أعلم أنكم تعتقدون أنكم تدافعون عني، لكنكم تفعلون العكس. أنتم لا تساعدونني ولا تساعدون مستقبلي، وأريد حقاً أن تدركوا أن هذا أمر يجب أن نغيّره جميعاً.

وجاءت رسالته بعد تعرض زميله في ألبين بيير غاسلي لإساءات عبر الإنترنت عقب جائزة إسبانيا الكبرى في مدريد، إثر منعه كولابينتو من تجاوزه خلال السباق. كما امتدت الهجمات إلى أفراد من عائلة غاسلي وصديقته.

وبعد أسابيع، واجه لاندو نوريس انتقادات مماثلة عقب جائزة أذربيجان الكبرى بعدما ألمح إلى أن كولابينتو لا يستحق مكاناً على شبكة الانطلاق، من دون أن يسميه بشكل مباشر. واعتذر نوريس لاحقاً عن تصريحاته، في حين تعرض كولابينتو نفسه أيضاً لإساءات عبر الإنترنت على خلفية الواقعة.

وكان فريق ألبين قد أدان سابقاً هذه التصرفات، مؤكداً أن "الأخطاء تحدث عندما يتسابق السائقون عند أقصى حدود الأداء، ومهما كانت النتيجة فلا ينبغي أن يتعرض أي شخص لتعليقات مليئة بالكراهية أو الإساءة".

واعترف كولابينتو بأنه "كان ينبغي ربما أن يتحدث إلى الجميع في وقت أبكر"، معرباً عن امتنانه للدعم الذي يتلقاه من جماهيره وللدافع الذي يمنحونه له من أجل تطوير مستواه وتحقيق المزيد من الإنجازات.

لكنه انتقد في الوقت نفسه من تجاوزوا حدود التشجيع، قائلاً إن الأمر تحول إلى "انتقاد الناس ومهاجمة سائقين آخرين وزملاء آخرين وزملائي في الفريق والميكانيكيين والمهندسين، وهم أشخاص أعمل معهم كل يوم".

وسبق للسائق الأرجنتيني أن طالب مشجعيه بالتحلي بالاحترام. ففي جائزة إيميليا رومانيا الكبرى عام 2025، تعرض الياباني يوكي تسونودا لإساءات إلكترونية بعد حادثة خلال التجارب الحرة أبدى فيها غضبه من إعاقة كولابينتو له على الحلبة. وفي ذلك الوقت دعا كولابينتو جماهيره إلى احترام تسونودا، إلا أن رسالته الأخيرة تعد الأكثر وضوحاً وحزماً بشأن ضرورة إنهاء هذه الممارسات.