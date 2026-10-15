فان غال: فساد مانشستر سيتي سبب إقالتي من يونايتد

خبرني - يرى المدرب الهولندي لويس فان غال أن المخالفات المالية المزعومة لمانشستر سيتي ربما أسهمت بشكل مباشر في إقالته من تدريب مانشستر يونايتد بنهاية موسم 2015-2016.

وأنهى يونايتد الموسم في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، ليفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما احتل سيتي المركز الرابع بالرصيد نفسه من النقاط، مستفيداً من فارق أهداف أفضل بـ16 هدفاً.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد وصفت بعض عقود الرعاية الخاصة بمانشستر سيتي بأنها "صورية"، كما اعتبرت أن حسابات النادي "عرضها بصورة غير صحيحة"، متهمة النادي بتضخيم إيراداته وتقليص تكاليفه بشكل مصطنع خلال الفترة بين 2009 و2018. وينفي سيتي هذه الاتهامات، مؤكداً امتلاكه "أدلة دامغة وشاملة" تثبت براءته، فيما لا تزال إجراءات الاستئناف مستمرة.

وقال فان غال في رسالة إلكترونية لموقع "الأثلتيك": بالنسبة لي، فإن الفشل في التأهل إلى دوري الأبطال عام 2016 كان على الأرجح العامل الحاسم في إقالتي من مانشستر يونايتد، وما ترتب على ذلك من عواقب ومعاناة.

وكان المدرب الهولندي قد علم بإقالته خلال أقل من 24 ساعة من فوز يونايتد على كريستال بالاس والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي. وسبق له أن وصف تلك التجربة بأنها من أسوأ لحظات مسيرته المهنية، متهماً الرئيس التنفيذي آنذاك إد وودوارد بالتحرك خلف ظهره لترتيب تعيين جوزيه مورينيو مدرباً للفريق.

ويعتقد فان غال، البالغ من العمر 75 عاماً، أن فترته في ملعب أولد ترافورد ربما انتهت بصورة أكثر إيجابية لو كانت المنافسة "عادلة"، قائلاً: هذا مؤكد، لا أستطيع إعادة التاريخ إلى الوراء الآن، وحتى الاتحاد الإنجليزي لا يستطيع فعل ذلك.

وعند سؤاله عن العقوبة التي ينبغي فرضها على مانشستر سيتي، اكتفى بالقول: في النهاية، هذا أمر سيقرره القاضي.

ويواجه مانشستر سيتي أكثر من 100 تهمة تأديبية في واحدة من أكبر القضايا في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، بينما لا يزال مسار الاستئناف قائماً.

وكانت تجربة فان غال مع مانشستر يونايتد آخر محطة له في تدريب الأندية. وخلال مسيرته، أحرز ألقاب الدوري مع أياكس أمستردام وبرشلونة وبايرن ميونيخ وألكمار، كما قاد أياكس للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 1995.

ورغم فوز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي 1-صفر في ملعب الاتحاد خلال موسم 2015-2016 بهدف سجله ماركوس راشفورد، فإن الفريق فشل في انتزاع المركز الرابع بسبب فارق الأهداف لصالح غريمه.