عقار مائل في مصر يثير الذعر والسلطات تأمر بهدمه

خبرني - أثار عقار مائل في محافظة الإسكندرية شمال مصر حالة من الذعر، فيما قررت السلطات إخلاء العقار من ساكنيه وهدمه فوراً، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وأعلنت النيابة الإدارية أنها فتحت تحقيقا بشأن حدوث ميل مفاجئ وشديد بالعقار رقم 27 الكائن بشارع المازني بنطاق حي غرب الإسكندرية، للوقوف على أسباب التقاعس عن تنفيذ القرارات الهندسية السابقة ومحاسبة المتسببين.

وحسب بيان النيابة فقد كشفت المعاينة الميدانية أنه تعرض لميل مفاجئ وشديد مطلع الشهر الجاري، مما يستدعي إخلاءه فورًا من جميع القاطنين، بالإضافة إلى إخلاء عدد من العقارات المجاورة له وتطويق المنطقة بحظر التواجد في محيطه حفاظًا على سلامة المواطنين.

وقالت النيابة إنه تم بالفعل هدم ثلاثة طوابق من المبنى، وما زالت أعمال التفكيك والهدم جارية، تمهيدًا لإزالته بالكامل حتى مستوى سطح الأرض، مشيرة.

إنه وعقب الانتهاء من المعاينة الميدانية، توجه فريق التحقيق إلى ديوان عام حي غرب الإسكندرية وفحص الملف الخاص بالعقار المائل.

وتبين من التحقيقات صدور قرار رسمي سابق بترميم العقار، إلا أن القاطنين لم يستجيبوا له ولم يُنفَّذ، مما أدى إلى تحرير محضر عدم تنفيذ بشأن تلك الواقعة، فيما اطلعت النيابة على التقرير الفني المبدئي الذي أعدته كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لتقييم السلامة الإنشائية ومدى الخطورة الداعية للإزالة.

وأمرت النيابة باستدعاء مدير إدارة التنظيم بحي غرب الإسكندرية، إلى جانب المختصين بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي لسماع أقوالهم .

وتواجه منظومة الإسكان والعقارات في مصر تحديات متراكمة تتمثل في انتشار المباني القديمة والمخالفة التي تعاني من غياب الصيانة الدورية، مما يعرض أرواح المواطنين لخطر الانهيارات المفاجئة.

وتتدخل أجهزة الدولة عبر لجان المنشآت الآيلة للسقوط لفرض قرارات الإزالة والترميم، بالتوازي مع جهود تشريعية ورقابية حازمة للحد من البناء العشوائي ومخالفات تراخيص البناء.