هل يمكن الجمع بين الحلويات ومضادات الحيوية؟

خبرني - أفادت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، بأن الامتناع عن تناول الحلويات أثناء استخدام المضادات الحيوية قد يساعد على حماية الأمعاء من مشكلات عديدة.

وتستشهد الأخصائية بنتائج دراسة أمريكية منشورة في مجلة "Nature"، أظهرت أن كل 100 غرام من السكر يوميا تقلل تنوع البكتيريا المعوية بنسبة 24%.

ووفقا للأخصائية، عندما تنخفض أعداد البكتيريا النافعة ويرتفع مستوى السكر، تبدأ الميكروبات الضارة، ولا سيما المكورات المعوية، في استعمار الأمعاء. وقد يؤدي ذلك لدى المرضى الضعفاء إلى التهابات دموية حادة ومضاعفات مناعية.

وتشير إلى أن التجارب التي أُجريت على الفئران أكدت أن ارتفاع مستوى السكر يسبب نمو مسببات الأمراض فقط عند تناول المضادات الحيوية، بينما لا يؤدي النظام الغذائي الغني بالسكريات إلى مثل هذه العواقب في غيابها.

وتقول: "إن الحد من تناول السكر أثناء استخدام المضادات الحيوية طريقة بسيطة وآمنة ومجانية لحماية الميكروبيوم وتسريع الشفاء".

وتذكر الطبيبة طرقا أخرى للحد من الأضرار الناجمة عن المضادات الحيوية. وعلى وجه التحديد، توصي المرضى بشرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يوميا، وإدراج منتجات الألبان المخمرة والألياف النباتية في نظامهم الغذائي، بواقع 400-600 غرام من الخضراوات يوميا، والحد من تناول الحلويات والأطعمة الدهنية والمقلية والمخللات والأطعمة المالحة والأطعمة التي ترهق الكبد.

وبالإضافة إلى ذلك، توصي بافلوفا بإضافة الأطعمة الغنية بالميثيونين، وهو حمض أميني كبريتي يدخل في تركيب البروتينات، إلى النظام الغذائي للمريض، ومنها الأسماك والمأكولات البحرية والبقوليات والمكسرات والبيض والأجبان قليلة الدسم والجبن القريش والدواجن وغيرها من أنواع اللحوم.