إصابات في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين في غزة

خبرني - شأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، مساء الخميس، جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة غرب مدينة غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت الوكالة بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال بمدينة غزة، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح، نقلوا جميعا إلى مستشفى الشفاء.

وبلغت حصيلة شهداء القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أكثر من 74 ألف شهيد، و175 ألف إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة، إن حصيلة الشهداء منذ التوصل إلى وقف إطلاق نار في 11 تشرين الأول 2025 بلغت 1505 شهداء، و5332 إصابة.