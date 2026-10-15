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  • زيادة دون المتوقع للتضخم في إسرائيل إلى 1.6% على أساس سنوي في سبتمبر

زيادة دون المتوقع للتضخم في إسرائيل إلى 1.6% على أساس سنوي في سبتمبر

  • 15 أكتوبر 2026
  • 21:40
زيادة دون المتوقع للتضخم في إسرائيل إلى 16 على أساس سنوي في سبتمبر

خبرني - أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل الخميس، أن معدل التضخم السنوي في إسرائيل ارتفع بأقل من التوقعات إلى 1.6% في أيلول، وهو مستوى ربما يدعم إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وجاءت قراءة أيلول دون التوقعات البالغة 1.8% في استطلاع لرويترز، وتقع ضمن نطاق معدل الحكومة المستهدف الذي يتراوح بين واحد وثلاثة%.

ووصل التضخم إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات عند 1.5% في تموز وآب.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% في أيلول مقارنة مع آب، مقابل توقعات بانخفاضه 0.3%.

ومن المقرر أن يعقد بنك إسرائيل المركزي اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة في 21 تشرين الأول.

وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس في قراراته الثلاثة الأحدث إلى 3.25%.

وألمح مسؤولو البنك المركزي إلى إمكانية إجراء مزيد من عمليات خفض أسعار الفائدة إذا ظل التضخم تحت السيطرة.

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