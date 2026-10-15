«فيسبوك» يمنح المستخدمين مفاتيح التحكم في الخوارزميات

خبرني - أعلنت شركة «ميتا» عن إطلاق ميزة جديدة على منصة «فيسبوك»، تُمكّن المستخدمين من التحكم في المنشورات ومقاطع الفيديو المقترحة، من خلال تحديد الموضوعات التي يرغبون في مشاهدة المزيد منها أو تقليل ظهورها.

وتحمل الميزة اسم «خوارزميتك» (Your Algorithm)، وتسمح للمستخدمين بالتعبير عن اهتماماتهم بكلماتهم الخاصة، بدلاً من الاعتماد حصراً على تفاعلاتهم السابقة، مثل الإعجابات والمشاهدات والتعليقات.

وتشمل الميزة محتوى الصفحة الرئيسية ومقاطع الفيديو القصيرة «ريلز»، وتعتمد على نماذج لغوية كبيرة لفهم تفضيلات المستخدمين وتكييف المحتوى المقترح وفقاً لها.

وفقاً لشركة "ميتا" (Meta)، صُممت هذه الميزة لجعل توصيات المحتوى أكثر ملاءمة للمستخدمين.

إذ يمكن للمستخدمين تعديل تفضيلاتهم والتفاعل مع الخوارزميات المسؤولة عن ترتيب المنشورات واقتراحها، حيث تظهر التغييرات التي يجرونها في التوصيات بشكل فوري.

كما قامت الشركة بتحديث القائمة التي تظهر خلف أيقونة النقاط الثلاث في "فيسبوك"، مما يسهل على المستخدمين إدارة تفضيلات المحتوى الخاصة بهم مباشرةً من خلال المنشورات الفردية. فمن خلال فتح هذه القائمة، يمكن للمستخدمين الوصول إلى خيار "خوارزميتك" (Your Algorithm)، أو اختيار "مهتم" (Interested) أو "غير مهتم" (Not interested) لتوضيح مدى توافق محتوى معين مع تفضيلاتهم.

ووفق تقرير لـ"تك كرانش"، تشير "ميتا" إلى أن المنصة قد تطرح أسئلة إضافية لفهم أسباب إعجاب المستخدمين بمحتوى معين أو عدم إعجابهم به بشكل أدق، مما يتيح لهم تقديم ملاحظات أكثر تفصيلاً.

وبإمكان المستخدمين توضيح نوع المحتوى الذي يرغبون في رؤيته بشكل أكبر أو أقل، وهو ما يساعد "فيسبوك" على تحسين توصياته بناءً على استجاباتهم.

ويعكس إطلاق ميزة "خوارزميتك" جهود ميتا الأوسع نطاقًا لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في تجاربهم على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد تأثير الذكاء الاصطناعي على اكتشاف المحتوى.

وتشير هذه الخطوة إلى تحول عن أنظمة التوصيات التقليدية التي هيمنت على تجارب التواصل الاجتماعي لسنوات، مما يجعل المنصة أقرب إلى خدمات البث المباشر التي تتيح للمستخدمين تخصيص التوصيات بناءً على اهتماماتهم وتفضيلاتهم.

كما يُعزز هذا الإطلاق جهود ميتا الحالية في مجال التخصيص عبر منصاتها الأخرى. وكانت إنستغرام قد أطلقت ميزة "خوارزميتك" في يونيو، موسعةً بذلك خيارات التخصيص في قسمي "الخلاصة" و"استكشاف"، بعد إطلاقها لأول مرة في قسم "ريلز" في ديسمبر/كانون الأول 2025.