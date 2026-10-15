تحديث iOS 27.2 يقترب.. 5 تغييرات جديدة تصل إلى هواتف آيفون

خبرني - تستعد شركة أبل لإطلاق تحديث جديد لنظام تشغيل آيفون، يحمل اسم iOS 27.2، مع مجموعة من الميزات والتحسينات التي تستهدف تعزيز تجربة المستخدم.

تبدأ التحسينات من توسيع قدرات المساعد الصوتي «سيري»، وصولا إلى تطوير ميزات المكالمات وتخصيص المحتوى في تطبيق Apple TV.

ويأتي التحديث المرتقب بعد إطلاق iOS 27 وتحديثه الفرعي iOS 27.0.1، في إطار جهود الشركة لمعالجة المشكلات التقنية وتحسين أداء النظام، إلى جانب إضافة وظائف جديدة وتعديلات على واجهة بعض التطبيقات.

ورغم أن iOS 27.2 لا يمثل تحولاً جذرياً مقارنة بالتحديث الرئيسي، فإنه يحمل تغييرات عملية قد تنعكس على الاستخدام اليومي، من بينها دعم لغات إضافية في «سيري»، وتوسيع ميزة «سياق المكالمة» لتشمل التذكير بالمناسبات، فضلاً عن إتاحة ملفات تعريف المستخدمين في تطبيق Apple TV على آيفون وآيباد.

ووفقاً لتقرير نشره موقع «لايف هاكر»، لا يزال التحديث في مرحلة الاختبار، ويمكن للمستخدمين الراغبين في تجربة ميزاته قبل الإطلاق الرسمي التسجيل في برنامج أبل التجريبي. لكن تثبيت النسخ التجريبية قد ينطوي على أخطاء أو مشكلات في الأداء، ما يجعل الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات خطوة ضرورية قبل التثبيت.

إذا كنت مثل معظم الناس، فربما لا تزال في مرحلة التأقلم مع نظام التشغيل iOS 27 على هاتف iPhone الخاص بك. وربما لم تقم بتثبيته بعد، أو ربما تتساءل عن سبب وجود الإصدار iOS 27.0.1، والإجابة المختصرة هي: هاتف iPhone 18 Pro يعاني من بعض الأخطاء التقنية.

لكن هناك تحديثاً جديداً يلوح في الأفق، يحمل معه المزيد من الميزات والتغييرات، وهو iOS 27.2.

ورغم أن هذا التحديث لا يمثل تغييراً جذرياً بحجم التحديث الأساسي iOS 27، إلا أنه يظل مهماً ومؤثراً - حتى وإن كانت شركة Apple قد أزالت منه بالفعل أفضل ميزاته الجديدة.

وفيما يلي ما يحمله هذا التحديث:

يخضع التحديث حالياً لمرحلة الاختبار، لذا إذا كنت ترغب في تجربته قبل إطلاقه رسمياً، يمكنك تسجيل هاتف iPhone الخاص بك في برنامج Apple التجريبي (Beta) واستكشاف هذه الميزات اليوم.

لكن يجب الإشارة إلى أن النسخ التجريبية تنطوي دائماً على بعض المخاطر، لذا إذا قررت المضي قدماً في هذا المسار، فاحرص على إجراء نسخ احتياطي شامل لجميع بياناتك المهمة قبل تثبيت النسخة التجريبية.



وتُعد ميزة "سياق المكالمة" (Call Context) نموذجاً ممتازاً لاستخدام تقنيات "ذكاء أبل".

تحديث iOS 27.2 يقترب.. 5 تغييرات جديدة تصل إلى هواتف آيفون - صورة 3

فعند إجراء مكالمة هاتفية، يتحقق النظام مما إذا كان رقم الهاتف الذي تتصل به مرتبطاً بنشاط تجاري تتوفر لديك معلومات عنه في مكان آخر على جهازك، وإذا كان الأمر كذلك، يقوم النظام بجلب تلك المعلومات وعرضها على شاشة المكالمة.

على سبيل المثال، إذا كنت تتحدث مع خدمة عملاء شركة طيران، يمكن للميزة عرض رقم رحلتك تلقائياً استناداً إلى تفاصيل الرحلة الموجودة في بريدك الإلكتروني.

ومع إصدار iOS 27.2، أصبحت ميزة "سياق المكالمة" تتضمن أيضاً تنبيهات بالمناسبات السنوية.

فإذا كنت في مكالمة هاتفية مع شخص مسجّل لديك تاريخ لمناسبة سنوية تخصه كعيد ميلاد مثلاً، سيظهر تنبيه بذلك على الشاشة.

وبهذه الطريقة، يمكنك الحصول على تذكير لطيف إذا اتصلت بصديق في يوم ميلاده وكنت قد نسيت هذه المناسبة.



وإذا كنت تستخدم جهاز Apple TV، فمن المحتمل أنك على دراية بإمكانية إنشاء ملفات تعريف (Profiles) تتيح لكل مستخدم تخصيص تجربته الخاصة عند مشاهدة البرامج والأفلام.

وكما يشير موقع MacRumors، فإن هذه الملفات ستتوفر الآن في تطبيق Apple TV ضمن نظامي iOS وiPadOS 27.2. وبفضل ذلك، يمكن لعدة مستخدمين تخصيص تجربتهم على جهاز واحد، فإذا كانت عائلتك تتشارك في استخدام جهاز iPad، على سبيل المثال، يمكن لكل فرد الانتقال إلى ملفه الشخصي على Apple TV عند حلول دوره في المشاهدة.

دعم لغات إضافية في "Siri AI"

عند الإطلاق، كانت ميزة "Siri AI" متاحة باللغة الإنجليزية فقط، لكن مع إصدار "iOS 27.2"، تعمل شركة "أبل" على توسيع نطاق اللغات المدعومة.

فبمجرد التحديث إلى الإصدار الأحدث، سيتمكن المستخدمون من استخدام "Siri AI" باللغات الفرنسية، واليابانية، والكورية، والبرتغالية، والإسبانية.



ويبدو أن "أبل" ليست راضية تماماً عن مظهر بعض تطبيقاتها في نظام "iOS 27".

فقد رصد موقع "MacRumors" أن الشركة قامت في تطبيق "الموسيقى" (Music) بإزالة بعض اللمسات ذات اللون الأحمر، واستبدلت اللون الأحمر في أزرار معينة باللون الأسود، ويشمل ذلك أزرار "التشغيل" (Play) و"التبديل العشوائي" (Shuffle)، بالإضافة إلى الأيقونات الموجودة في أقسام "المكتبة" (Library).

وفي النسخ التجريبية اللاحقة، قدمت "أبل" أيقونة جديدة ومعدلة لتطبيق "Apple Music"، تظهر فيها نغمة موسيقية سوداء على خلفية بيضاء، كما غيّرت لون "علامة التبويب النشطة" (active tab) من الأحمر إلى الأزرق.