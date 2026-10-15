لماذا يشعر الجميع أحيانا بالسقوط خلال النوم؟ خبيرة تشرح نمطا عاما للأحلام

خبرني - أوضحت الخبيرة إيرينا فرولوفا سبب رؤية مصاعد ساقطة وسلالم منهارة وحفر مفاجئة في الأحلام.

وتقول: "التفسير بسيط جدا، معظم مخاوفنا مرتبطة بفقدان السيطرة. السقوط والانهيار هما تحديدا تلك المواقف التي لا يستطيع الإنسان التحكم بها جسديا. ويعتبر فقدان السيطرة بالنسبة لدماغنا، بمثابة السقوط".

ووفقا لها، هذا هو السبب تحديدا وراء ظهور أحلام متشابهة لدى أشخاص مختلفين تماما حول العالم أثناء نوبات القلق. إن الشعور بفقدان التوازن شعور عام، بينما تعتمد صور الحلم المحددة على التجربة الشخصية لكل فرد.



وتقول موضحة: "يعتبر الشعور بالسقوط شعورا عاما، وتعتمد التفاصيل البصرية للحلم دائما على التجارب الشخصية فقط. لأن الدماغ لا يستطيع توليد صور غير مألوفة له".

ووفقا لها، على الرغم من أن شخصا ما قد يحلم بمصعد ساقط، وآخر قد يحلم بدرج منهار أو حفرة تحت قدميه، إلا أن الفكرة الأساسية تبقى واحدة- الشعور بالعجز عن السيطرة على ما يحدث.