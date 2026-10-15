سامسونغ توسع تحديث أندرويد 17.. قائمة هواتف Galaxy المؤهلة

خبرني - تتجه شركة "سامسونغ" إلى توسيع نطاق تحديث أندرويد 17 ليشمل مزيدا من هواتف Galaxy، بعدما وصل الإصدار الجديد إلى مجموعة من أجهزتها الرائدة.

ويمتد الطرح إلى هواتف من الفئات المتوسطة والاقتصادية، في خطوة تزيد عدد المستخدمين الذين يمكنهم الاستفادة من النظام الجديد.

وبحسب تقرير لموقع "SamMobile" المتخصص في أخبار أجهزة سامسونغ، بدأت الشركة توسيع نطاق إتاحة التحديث ليصل إلى طرازات أقدم ضمن قائمة هواتف Galaxy المؤهلة، بالتزامن مع استمرار إضافة أجهزة جديدة إلى قائمة المستفيدين.

قائمة هواتف سامسونغ التي يدعمها تحديث أندرويد 17

تشمل قائمة الأجهزة التي بدأ تحديث أندرويد 17 الوصول إليها عددًا من الهواتف الرائدة والقابلة للطي، إلى جانب طرازات من سلسلة Galaxy A، مع توقع استمرار توسع القائمة خلال الفترة المقبلة.

وتضم الأجهزة التي يشملها الطرح حتى الآن الطرازات التالية:

هواتف Galaxy S المؤهلة للتحديث

Galaxy S26.

Galaxy S26+.

Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S26 FE.

Galaxy S25.

Galaxy S25+.

Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S25 FE.

Galaxy S25 Edge.

Galaxy S24.

Galaxy S24+.

Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24 FE.

Galaxy S23.

Galaxy S23+.

Galaxy S23 Ultra.

تحديث أندرويد 17 يصل إلى هواتف Galaxy Z القابلة للطي

لم يقتصر نطاق التحديث على الهواتف التقليدية، إذ تضم القائمة أيضًا مجموعة من الأجهزة القابلة للطي التابعة لسلسلة Galaxy Z، وهي:

Galaxy Z Fold 7.

Galaxy Z Flip 7.

Galaxy Z TriFold.

Galaxy Z Fold 6.

Galaxy Z Flip 6.

Galaxy Z Fold 5.

Galaxy Z Flip 5.

سلسلة Galaxy A ضمن الأجهزة المستفيدة من النظام الجديد

امتد طرح أندرويد 17 إلى مجموعة من هواتف سامسونغ المتوسطة والاقتصادية، بما يعزز نطاق وصول الإصدار الجديد خارج الفئة الرائدة، وتشمل القائمة:

Galaxy A57.

Galaxy A56.

Galaxy A37.

Galaxy A36.

Galaxy A27.

ومن المتوقع أن تضيف سامسونغ مزيدًا من الطرازات إلى القائمة مع تقدم عملية التوزيع، في حين يظل وصول التحديث الفعلي مرتبطًا بجدول الطرح الخاص بكل جهاز.

هواتف Galaxy Tab تنتظر دورها في تحديث أندرويد 17

رغم اتساع قائمة الهواتف التي يشملها التحديث، لم يبدأ طرح أندرويد 17 للأجهزة اللوحية التابعة لسلسلة Galaxy Tab حتى الآن، بحسب المعلومات الواردة في التقرير.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه عملية التحديث مستمرة على مراحل، ما يعني أن إدراج الهاتف ضمن الأجهزة المؤهلة لا يضمن ظهور التحديث لجميع المستخدمين في الوقت نفسه، إذ قد يتطلب الأمر الانتظار حتى وصول الدفعة المخصصة لكل جهاز.

خطوات التحقق من وصول أندرويد 17 إلى هاتف سامسونغ

يمكن لمستخدمي هواتف Galaxy المدرجة ضمن القائمة التحقق يدويًا من توافر التحديث، بدلًا من انتظار إشعار الهاتف، وذلك عبر الخطوات التالية:

فتح قائمة الإعدادات (Settings).

الانتقال إلى تحديث البرنامج (Software updates).

الضغط على تنزيل وتثبيت (Download and install).

وفي حال كان التحديث متاحًا للهاتف، سيظهر خيار تنزيله وتثبيته. أما إذا لم يظهر، فقد يحتاج المستخدم إلى الانتظار حتى توسع سامسونغ نطاق الطرح ليشمل جهازه.