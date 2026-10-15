ترمب: أسعار النفط ستنهار بعد هزيمة إيران.. وتحرك دولي لضخ ملايين البراميل

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن أسعار النفط ستنخفض بقوة بعد تمكن الولايات المتحدة من هزيمة إيران، بالتزامن مع تحركات دولية لتعزيز الإمدادات وكبح ارتفاع الأسعار وسط اضطرابات الشحن في مضيق هرمز.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة الخميس، مع تقييم المستثمرين المخاطر التي تهدد الإمدادات جراء الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز، والجهود الأميركية الرامية إلى خفض تكاليف شحن النفط عبر تخفيف العقوبات المفروضة على السفن.

وبحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.86 دولار، أو 1.75%، إلى 104.20 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.42 دولار، أو 1.30%، إلى 93.85 دولار، وفقاً لوكالة رويترز.

وفي تحرك لتعزيز الإمدادات، اتفقت وكالة الطاقة الدولية الخميس على طرح أكثر من 20 مليون برميل من الديزل في الأسواق بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى أي كميات متبقية من السحب الطارئ للاحتياطيات الذي أُعلن عنه في آذار الماضي.

وضغط ترمب على دول الاتحاد الأوروبي لسحب كميات من احتياطياتها، ملوحاً باحتمال فرض حظر أميركي على صادرات الديزل ما لم تستجب، في مسعى لخفض الأسعار قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من تشرين الثاني.

وتأتي هذه التحركات في ظل وصول أسعار الديزل إلى مستويات قياسية مرتفعة في أسواق عديدة، نتيجة اضطراب الإمدادات الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط والصراع بين روسيا وأوكرانيا، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على التضخم وتكاليف المعيشة.

وكانت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية قد تعهدت في آذار بسحب أكثر من 400 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية، في إطار استجابة جماعية لأزمة مضيق هرمز وارتفاع الأسعار.