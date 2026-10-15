20 مليون برميل ديزل.. تحرك دولي لاحتواء أزمة الأسعار

خبرني - اتفقت وكالة الطاقة الدولية الخميس على طرح أكثر من 20 مليون برميل من الديزل في الأسواق في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى أي كميات نفط متبقية من أكبر سحب طارئ للاحتياطات على الإطلاق جرى التعهد به في مارس/ آذار.

وفقا لرويترز، تستهدف وكالة الطاقة الدولية من هذه الخطوة تعزيز الإمدادات وكبح ارتفاع الأسعار.

وضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول الاتحاد الأوروبي لسحب كميات من احتياطياتها، ملوحا باحتمال فرض حظر أمريكي على صادرات الديزل ما لم يقدموا على ذلك، في مسعى لخفض الأسعار قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وبلغت أسعار الديزل مستويات قياسية مرتفعة في العديد من الأسواق بسبب اضطراب الإمدادات الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط والصراع بين روسيا وأوكرانيا، مما أثار مخاوف بشأن التضخم وتكلفة المعيشة، وهو ما يمثل تحديا للحكومات والمستهلكين على حد سواء.

واجتمع مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية، الذي يضم 32 دولة، الخميس لمناقشة حجم وتوقيت السحب من المخزونات.

وذكرت الوكالة في بيان عقب الاجتماع أن "مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية أعاد التأكيد على التزامه بمواصلة تنفيذ إجراءات العمل الجماعي التي أُقرت في مارس/آذار 2026 استجابة لأزمة مضيق هرمز".

وتعهدت الدول الأعضاء في الوكالة في مارس آذار بسحب أكثر من 400 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار.

واتفق الأعضاء اليوم على "تسريع سحب الكميات المتبقية، وفق خطط محددة موضوعة بالفعل، بما في ذلك سحب أكثر من 20 مليون برميل من الديزل في أقرب وقت ممكن".

قال مصدر مطلع على تفاصيل المناقشات إن كمية الديزل البالغة 20 مليون برميل تقل عن الخمسين مليون برميل التي كانت قيد البحث في وقت سابق.

وذكرت رويترز هذا الشهر أن حكومات الاتحاد الأوروبي كانت تناقش مقترحا فرنسيا لطرح 50 مليون برميل من الديزل إلى جانب 50 مليون برميل من الخام من الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية.

وبعد بيان الوكالة الخميس، ارتفع عقد زيت الغاز القياسي في أوروبا، وهو نوع من الوقود يشمل الديزل، إلى 1430.75 دولار للطن بحلول الساعة 1512 بتوقيت غرينتش، غير أنه ظل منخفضا خلال الخميس.

وقال المحلل لدى ساكسو بنك، أولي هانسن "يشير ارتفاع أسعار زيت الغاز إلى بعض خيبة الأمل من عدم وجود أي التزام حازم بإضافة براميل أخرى هنا والآن".

وأضاف "الأسعار مرتفعة، لكننا لا نواجه نقصا في الإمدادات في حد ذاته، ولذلك ربما يكون من المنطقي الاحتفاظ بالذخيرة في الوقت الراهن".

ذكرت وكالة الطاقة الدولية، التي تتولى تنسيق عمليات الدول الصناعية لسحب النفط من المخزونات المخصصة لحالات الطوارئ، أن عددا من الدول الأعضاء طرحوا بالفعل كميات تتجاوز ما تعهدوا به في مارس/ آذار، بينما تخطط دول أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.

وأشارت الوكالة إلى أن نحو 330 مليون برميل جرى سحبها حتى الآن.

وذكرت وكالة بلومبرغ الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة أبلغت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية بأن خطط السحب الحالية لا تكفي لاحتواء ارتفاع أسعار الوقود.

ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

قالت إسبانيا اليوم إنها تعزم سحب 4.4 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية خلال أكتوبر/تشرين الأول، دون تحديد نوع هذه الكميات.

وطرحت إسبانيا حتى الآن 3.7 مليون برميل من أصل 11.5 مليون برميل تعهدت بسحبها في مارس/ آذار.