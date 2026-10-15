إسرائيل ترفع التأهب قبيل الانتخابات وسط مخاوف من هجوم لحماس وتصعيد مع إيران

خبرني - أفادت صحيفة «إسرائيل هيوم» بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترفع مستوى التأهب في مختلف الجبهات، تحسبًا لاحتمال تصعيد أمني مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن هناك معلومات تشير إلى نية حركة حماس تنفيذ هجوم ضد إسرائيل، إلا أن تفاصيل العملية المحتملة لم تتضح حتى الآن. ووفقًا للتقرير، قد تشمل السيناريوهات المحتملة استهداف موقع عسكري أو محاولة اختطاف جندي، دون تأكيد أن الهجوم، إن وقع، سيكون مرتبطًا مباشرة بالانتخابات.

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجري خلال الأيام الأخيرة تقييمات متواصلة للوضع، وسط مخاوف من تصعيد متزامن على عدة جبهات، أبرزها قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، إلى جانب التوتر مع إيران.

وفيما يتعلق بإيران، تتمثل إحدى المخاوف الإسرائيلية في احتمال حدوث خطأ في تقدير نوايا الطرف الآخر، بما قد يدفع طهران إلى شن هجوم إذا اعتقدت أن إسرائيل تستعد لعملية عسكرية مفاجئة ضدها.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على ضرورة الحفاظ على الجاهزية العملياتية في مختلف الجبهات، مؤكدًا استعداد الجيش للتحرك ضد أي تهديد يستهدف المواطنين الإسرائيليين.