تأهب إسرائيلي لاحتمال هجوم مفاجئ من إيران وحلفائها.. وتقديرات باستمرار الهدوء قبل الانتخابات

خبرني - تسود حالة من التأهب الأمني في إسرائيل تحسبًا لاحتمال تصعيد مفاجئ مع إيران وحلفائها في المنطقة، رغم تقديرات إسرائيلية ترجّح عدم شن هجوم إسرائيلي أو أمريكي على طهران قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» عبر موقع Ynet، فإن بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتجنبان المخاطرة بعملية عسكرية واسعة قبل الانتخابات، خشية انعكاساتها السياسية.

لكن التقرير أشار إلى أن احتمال التصعيد لا يزال قائمًا، وسط مخاوف إسرائيلية من أن تؤدي خطوة إيرانية أو هجوم ينفذه الحوثيون في اليمن أو أحد حلفاء طهران إلى جرّ المنطقة نحو مواجهة أوسع.

كما حذرت التقديرات من خطر سوء الحسابات العسكرية، عندما يعتقد أحد الأطراف أن الطرف الآخر يستعد للهجوم، فيبادر إلى توجيه ضربة استباقية، ما قد يشعل مواجهة غير مخطط لها.

وفي هذا السياق، عقد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تقييمًا للوضع في القيادة الوسطى، وقال للقادة إن كثرة التحذيرات على مختلف الجبهات وحساسية المرحلة رفعتا احتمالات التصعيد.

من جهته، حذّر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إيران وحزب الله من استغلال فترة الانتخابات، متوعدًا بردّ وصفه بالمدمر على أي هجوم يستهدف إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن قرار أي هجوم إسرائيلي على إيران يرتبط إلى حد كبير بموقف واشنطن، في وقت لم يُحسم فيه، بحسب مصادر نقل عنها التقرير، موقف ترامب النهائي.