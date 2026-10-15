آيفون ديو.. تلف واحد يكلف 1499 دولارا

خبرني - كشفت شركة "أبل" عن تفاصيل تكاليف إصلاح هاتف آيفون ديو في الولايات المتحدة، لتضع المستخدمين أمام أرقام قد تجعل الحفاظ على الجهاز أولوية منذ اليوم الأول لشرائه.

وتصل فاتورة إصلاح بعض الأضرار إلى 1499 دولارًا في حال عدم الاشتراك في خدمة الحماية الإضافية +AppleCare.

وتسلط الأسعار المعلنة الضوء على الفارق الكبير بين إصلاح الأعطال البسيطة والتعامل مع الأضرار الأكثر تعقيدًا، خاصة أن تكلفة إصلاح بعض مكونات الهاتف قد تمثل عبئًا ماليًا ملحوظًا، ما يدفع المستخدمين إلى التفكير في خيارات الحماية المتاحة قبل اتخاذ قرار الشراء.

إصلاح آيفون ديو

تتصدر فئة "الأضرار الأخرى" قائمة التكاليف المرتفعة، إذ تصل رسوم إصلاحها إلى 1499 دولارًا للمستخدمين الذين لا يمتلكون تغطية +AppleCare، وهو مبلغ يرفع تكلفة أي حادث عرضي إلى مستوى يستدعي التفكير في جدوى الاشتراك بخدمة الحماية.

وفي المقابل، لا تتطلب جميع الأعطال إنفاق مبالغ مماثلة، إذ حددت "أبل" تكلفة إصلاح الزجاج الخلفي المتشقق عند 199 دولارًا، بينما تبلغ تكلفة استبدال البطارية 229 دولارًا عند الحاجة إلى تغييرها نتيجة تراجع كفاءتها بمرور الوقت.

وتعكس هذه الأسعار تفاوتًا واضحًا في تكلفة الصيانة بحسب طبيعة الضرر الذي يتعرض له الهاتف، بين إصلاحات يمكن التعامل معها بمبالغ أقل نسبيًا وأخرى قد تقترب تكلفتها من سعر جهاز جديد.

أسعار إصلاح شاشة آيفون ديو

على الرغم من ارتفاع تكلفة بعض الإصلاحات، فإن هناك جانبًا أقل تكلفة يتعلق بالشاشة الداخلية، إذ سبق أن أوضحت "أبل" إمكانية استبدال طبقة النسيج النانوي التي تغطيها مقابل 49 دولارًا فقط، حتى بالنسبة إلى المستخدمين غير المشتركين في +AppleCare.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية للمستخدمين الذين يقلقون من تعرض الشاشة الداخلية للخدوش، إذ تتيح معالجة هذا النوع من الأضرار بتكلفة محدودة مقارنة بأسعار إصلاح مكونات أخرى في الهاتف.

وبحسب تقرير نشره موقع "Digital Trends" التقني، فإن أسعار الإصلاح الجديدة تبرز أهمية معرفة تكاليف الصيانة المحتملة قبل شراء الجهاز، خصوصًا مع الفارق الكبير بين بعض الإصلاحات البسيطة والأضرار التي تتطلب مبالغ مرتفعة.

+AppleCare تخفض تكلفة إصلاح آيفون ديو

في مقابل تكاليف الإصلاح المرتفعة دون تغطية إضافية، توفر خدمة +AppleCare خيارًا لتقليل المبالغ التي يتحملها المستخدم عند تعرض الهاتف لأضرار عرضية.

وتبلغ تكلفة الاشتراك في الخدمة 19.99 دولارًا شهريًا، أو 199.99 دولارًا سنويًا، فيما يمكن للمستخدمين اختيار الدفع مرة واحدة مقابل 399 دولارًا.

وتظهر المقارنة بين أسعار الإصلاح في الحالتين فارقًا كبيرًا في بعض المكونات، إذ تنخفض تكلفة إصلاح الشاشة الداخلية من 999 دولارًا دون الاشتراك إلى 99 دولارًا فقط مع الخدمة، بينما تتراجع تكلفة إصلاح الشاشة الخارجية من 379 دولارًا إلى 29 دولارًا.

أما الأضرار التي لم تحدد "أبل" لها رسومًا خاصة ضمن الخدمة، فمن المفترض أن تخضع للرسم القياسي البالغ 99 دولارًا لإصلاح الأضرار العرضية.

وتمنح هذه الفروق المستخدمين فرصة لتقدير حجم التوفير المحتمل عند الاشتراك، خاصة في الحالات التي تتطلب إصلاح الشاشة أو التعامل مع أضرار عرضية أخرى.

هل توفر خدمة +AppleCare حماية اقتصادية لمستخدمي آيفون ديو؟

يتوقف مدى الاستفادة من +AppleCare على طبيعة استخدام الهاتف، واحتمالات تعرضه للسقوط أو التلف، إلى جانب المدة التي يخطط المستخدم للاحتفاظ بالجهاز خلالها.

فالفارق بين دفع 999 دولارًا لإصلاح الشاشة الداخلية دون الخدمة و99 دولارًا فقط مع الاشتراك قد يكون عاملًا مؤثرًا في قرار المستخدم، كما ينطبق الأمر نفسه على الشاشة الخارجية التي تنخفض تكلفة إصلاحها من 379 دولارًا إلى 29 دولارًا.

ومع ذلك، فإن تحديد الخيار الأنسب يتطلب احتساب إجمالي تكلفة الاشتراك طوال فترة استخدام الهاتف، ومقارنتها بالمبالغ المحتملة لإصلاح الأعطال، بدلًا من النظر إلى رسوم الإصلاح وحدها.