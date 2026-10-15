زيلينسكي يوقع مرسوما لحماية حقوق الشاذين جنسيا في أوكرانيا

خبرني - وقع رأس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على مرسوم حول الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق مجتمع الميم في أوكرانيا، وتم نشر الوثيقة على موقعه الإلكتروني الرسمي.

وتم نشر المرسوم الذي يحدد الاستراتيجية الوطنية لأوكرانيا لحماية حقوق الإنسان على موقع زيلينسكي الإلكتروني.

وأُرفقت بالمرسوم الاستراتيجية نفسها، والتي تنص بشكل منفصل على حقوق مجتمع الميم، باعتبارهم فئة من الأشخاص الذين "قد يواجهون خطرا متزايدا لانتهاك حقوقهم أو عقبات إضافية عند ممارستها".

وكان النائب السابق في البرلمان الأوكراني المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ فولوشين، قد صرح في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي يروج لتقنين الزواج المثلي في التشريعات الأوكرانية وغير ذلك من أجندات مجتمع الميم.

وتأتي هذه الخطوات كجزء من تحولات أوسع شهدتها أوكرانيا على مدار السنوات الأخيرة في ملف حقوق مجتمع الميم، مدفوعة بمساعيها المتسارعة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي والالتزام بالمعايير الغربية، حيث تبنت كييف تشريعات تحظر التمييز في بيئات العمل، ووفرت الحماية الأمنية لمسيرات الفخر السنوية (مسيرات المثليين)، وصولاً إلى إدراج بنود صريحة لحمايتهم في الاستراتيجيات الوطنية.

ومع تصاعد النقاشات البرلمانية مؤخرا حول تقنين الشراكات المدنية لمنح الأزواج من نفس الجنس حقوقا قانونية واقتصادية—خاصة مع بروز دور أفراد هذا المجتمع في صفوف الجيش—يظل هذا الملف أحد أبرز ملامح إعادة الصياغة التشريعية والسياسية التي تنتهجها أوكرانيا لتعزيز اندماجها في المنظومة الأوروبية.