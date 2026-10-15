الأردن وقطر على طاولة التنسيق الأمني.. ماذا بحث الفراية ونظيره؟

خبرني - بحث وزير الداخلية مازن الفراية ونظيره القطري، الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، الخميس، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وآليات تبادل الخبرات بين وزارتي الداخلية على مختلف المستويات.

جاء ذلك خلال استقبال الفراية نظيره القطري والوفد المرافق في مكتبه، بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، ومدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وتناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض الأوضاع العامة في المنطقة، وما تتطلبه من تعزيز التشاور وتكثيف التنسيق المشترك.

وأكد الفراية عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن وقطر، مشيدا بالدور القطري في تكريس الأمن، ومشددا على أهمية التنسيق التام بين البلدين في مختلف القضايا المشتركة.

من جانبه، ثمن الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني متانة العلاقات بين البلدين، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون البناء بين وزارتي الداخلية.