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الأردن يعزي بضحايا انهيار سقف مدرسة بالباكستان

  • 15 أكتوبر 2026
  • 19:13
الأردن يعزي بضحايا انهيار سقف مدرسة بالباكستان

خبرني - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بضحايا انهيار سقف مدرسة في مدينة بيشاور.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوفَ المملكة وتضامنَها الكامل مع حكومة وشعب باكستان، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وقتل 27 طالبا ومعلم واحد على الأقل، الخميس، جراء انهيار سقف مدرسة في مدينة بيشاور الباكستانية، وفق ما أفاد متحدث باسم مستشفى ليدي ريدينج.

وقال المتحدث إن الطلاب والمعلم وصلوا إلى المستشفى وقد فارقوا الحياة، فيما أصيب أكثر من 12 شخصا جراء الحادثة.

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