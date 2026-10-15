بعد تنكة الـ150 دينارا.. ماذا ينتظر الأردنيين في موسم زيت الزيتون؟

خبرني - توقع مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة، خليل عمرو، انخفاض أسعار زيت الزيتون خلال الموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي، في ظل التقديرات التي تشير إلى ارتفاع الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلية.

وقال عمرو، خلال مقابلة مع قناة المملكة الخميس، بالتزامن مع بدء تشغيل معاصر الزيتون، إن التقديرات الأولية تشير إلى إنتاج نحو 30 ألف طن من زيت الزيتون، مؤكدا أن تحديد الأسعار لا يزال مبكرا، لارتباطها بحجم الإنتاج ومعادلة العرض والطلب.

وأوضح أن أسعار التنكة في الموسم الماضي بلغت 130 و140 و150 دينارا، مشددا على ضرورة عدم تداول أسعار محددة للموسم الحالي قبل اتضاح حجم الإنتاج، معربا عن أمله في أن تكون الأسعار عادلة للمستهلك ومجدية للمزارع.

وبحسب التقديرات الأولية التي جمعتها مديريات الزراعة، من المتوقع أن يبلغ إنتاج ثمار الزيتون نحو 220 ألف طن، يخصص منها قرابة 40 ألف طن للكبيس والتخليل، فيما يتبقى نحو 170 إلى 180 ألف طن لإنتاج الزيت.

وأشار عمرو إلى أن احتياجات الأردن السنوية من زيت الزيتون تتراوح بين 25 ألفا و30 ألف طن، بمتوسط يقارب 27 ألف طن، ما يعزز التوقعات بتغطية احتياجات السوق المحلية خلال الموسم الحالي.

وبيّن أن الموسم الماضي كان قاسيا على المزارعين وقطاع الزيتون، إذ بلغ إنتاج الزيت نحو 16.5 ألف طن، بانخفاض يقارب 55% مقارنة بالموسم الذي سبقه، فيما تراوح التراجع مقارنة بمتوسط الإنتاج خلال الفترة من 2020 إلى 2024 بين 30% و35%.

وعزا انخفاض الإنتاج إلى التراجع الحاد في معدلات هطول الأمطار، موضحا أن موسم 2024 كان استثنائيا، إذ بلغ إنتاج المملكة من زيت الزيتون نحو 35 ألف طن.

وفيما يتعلق بجودة الزيت، دعا عمرو المواطنين إلى الشراء من مصادر موثوقة، تشمل المزارعين المعروفين والمعاصر الملتزمة والمنافذ التسويقية المعتمدة، مثل مهرجان الزيتون، محذرا من الشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الانسياق وراء الأسعار المغرية وغير الموثوقة.

وأكد أهمية الحصول على فاتورة عند شراء الزيت لإثبات مصدره، والمساعدة في التحقق من موثوقية المنتج وضمان جودته.