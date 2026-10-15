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  • الاردن .. وفاة صانع الأوسمة الملكية العسكرية المختار إبراهيم كريشان

الاردن .. وفاة صانع الأوسمة الملكية العسكرية المختار إبراهيم كريشان

  • 15 أكتوبر 2026
  • 19:00
الاردن وفاة صانع الأوسمة الملكية العسكرية المختار إبراهيم كريشان

خبرني - نعت عشائر الكراشين في معان وعمان والزرقاء والمفرق، المختار إبراهيم عطا الله خليل كريشان «أبو عطا الله»، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى عصر الخميس.

والفقيد شقيق كل من المرحوم خليل، وسليمان، والمرحوم محمد، وأحمد، ومحمود.

وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة ظهر الجمعة، من مسجد حمزة بن عبدالمطلب في ماركا الشمالية، إلى مقبرة ماركا القديمة، دخلة حلويات النجمة.

وتُقبل التعازي يومي الجمعة والسبت؛ للرجال في جمعية أبناء معان في الهاشمي الشمالي، قرب حلويات العنبتاوي، وللنساء في ديوان عشيرة ارتيمة، في حي ارتيمة بمنطقة ماركا الشمالية، من الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة ليلا.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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