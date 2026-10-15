بريطانيا تهدد بحظر دخول الإريتريين بسبب موقف أسمرة من إعادة المهاجرين

خبرني - هددت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود بمنع جميع الإريتريين من دخول المملكة المتحدة إذا لم تزد أسمرة من قبولها عمليات إعادة المهاجرين القادمين عبر القوارب الصغيرة والمجرمين الأجانب.

واعتباراً من يوم الخميس، سيواجه الدبلوماسيون الإريتريون قيوداً على تنقلاتهم خارج لندن. كما سيتم إيقاف منح التأشيرات السريعة لكبار الشخصيات.

وسبق للوزراء البريطانيين أن مارسوا ضغوطاً على دول أخرى لقبول عمليات العودة من خلال التهديد بحظر التأشيرات.

ويعد الإريتريون الجنسية الأكثر شيوعاً بين المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة خلال الـ 12 شهراً ما قبل يونيو/حزيران - وشكّلوا 18 في المئة من الوافدين، وفقاً لأرقام مكتبة مجلس العموم.

وتواصلت بي بي سي مع السفارة الإريترية في لندن للتعليق.

وتقول وزيرة الداخلية البريطانية: "لقد أتيحت لإريتريا كل الفرص لقبول عودة المجرمين وأولئك الذين ليس لديهم الحق في التواجد في المملكة المتحدة، وعلى عكس الدول الأخرى، فقد رفضت ذلك".

وأكدت أنها لن تتردد "في فرض المزيد من الإجراءات على الدول الأخرى التي ترفض التعاون".

وقد اتهمت الحكومة البريطانية السلطات في إريتريا، الواقعة شرق أفريقيا، بالتراجع عن تعاونها "بشكل مفاجئ" في وقت سابق من هذا العام.

وتعني هذه القيود منع الدبلوماسيين من السفر لمسافة 60 كيلومتراً خارج لندن دون إذن.

وقالت الدكتورة مادلين سومبشن، مديرة مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد، إن استهداف إريتريا سيكون له تأثير ضئيل.

وقالت لبرنامج "توداي" على إذاعة بي بي سي 4: "تُعد إريتريا إحدى الدول الرئيسية التي يأتي منها طالبو اللجوء إلى المملكة المتحدة - فقد تلقينا ما يقرب من 7000 طلب لجوء خلال العام الماضي، أي ما يقرب من ثمانية في المئة من الإجمالي".

كما أوضحت سومبشن أن "معظم الإريتريين الذين يأتون إلى بريطانيا ويطلبون اللجوء لا يمكن ترحيلهم على الإطلاق، فالحكومة لن تدخل في مفاوضات لترحيلهم لأن 84 في المئة منهم تُقبل طلباتهم فعلياً بشكل أوليّ؛ وسيكون هناك المزيد ممن ينجحون في الاستئناف".

وأضافت أن حوالي 1400 شخص رُفضت طلبات لجوئهم في البداية، لكن هذا العدد سينخفض بعد تقديم الطعون.

ويحاول العديد من الشباب الإريتريين مغادرة البلاد - وهي دولة ذات نظام الحزب الواحد - لتجنب التجنيد العسكري، الذي يمكن أن يستمر لعقود.

ولم تشهد إريتريا انتخابات منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، ولا توجد فيها وسائل إعلام مستقلة. وقد اعتُقل منتقدو الرئيس أسياس أفورقي وسُجنوا لسنوات عديدة، غالباً دون محاكمة.

وتُقِر إريتريا بأربع ديانات: المسيحية الأرثوذكسية، والإسلام السني، والكنيسة الكاثوليكية الرومانية، والكنيسة الإنجيلية اللوثرية في إريتريا - وقد تم سجن أتباع الديانات الأخرى لسنوات طويلة.

في وقت سابق من هذا العام، هددت بريطانيا بفرض حظر على أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعند إعلانها عن تغييرات في نظام اللجوء في المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، قالت شبانة محمود إنه "سيتم تطبيق عقوبات التأشيرات على الدول التي فشلت في التعاون مع سياسات الإعادة".

وتضمنت العقوبات "إيقافاً طارئاً" للتأشيرات بالنسبة للدول التي يأتي من أفرادها طلبات لجوء عالية حتى تستعيد مواطنيها المقيمين في بريطانيا بشكل غير قانوني.

لكن الدكتورة سومبشن أشارت إلى أن الحكومة قد تتجنب استهداف دول معينة لتجنب الإضرار بالعلاقات التجارية.

وقالت: "إذا نظرنا إلى الأعداد الإجمالية للأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم ولم تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، فإن أماكن مثل باكستان وبنغلاديش ستكون على رأس القائمة".

وأضافت مديرة مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد: "لكن الأضرار الجانبية لحظر التأشيرات بالنسبة لتلك الدول عندما يأتي الكثير من الطلاب الدوليين مثلاً والكثير من حاملي تأشيرات العمل - ستكون أكبر بكثير".

وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فقد وصل أكثر من 20 ألف شخص إلى المملكة المتحدة عن طريق القوارب الصغيرة حتى الآن منذ بداية هذا العام، بانخفاض قدره 40 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما كان هناك أكثر من 40 ألف حالة عودة وترحيل من بريطانيا في الفترة من يوليو/تموز 2025 إلى يونيو/حزيران من هذا العام - بزيادة قدرها 8 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومن بين الذين تمّت إعادتهم، لم يُدَنْ بارتكاب جريمة جنائية سوى أقل من 6000 شخص.

استخدمنا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ترجمة هذا المقال الذي كُتب في الأصل باللغة الإنجليزية. وقد راجع أحد صحفيي بي بي سي هذه الترجمة قبل نشرها. المزيد عن كيفية استخدامنا للذكاء الاصطناعي.