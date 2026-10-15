السعودية تتهم إيران بتشجيع الحوثيين وتكشف حصيلة قتلى الاعتداءات

خبرني - اتهمت السعودية، الخميس، إيران بتشجيع الحوثيين على التصعيد ضدها، وكشفت عن مقتل 17 شخصا جراء 20 هجوما استهدف مطار الرياض.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، إن 20 هجوما شنها الحوثيون على مطار الرياض خلال أكتوبر/ تشرين الأول أسفرت عن مقتل 17 شخصا.

وأشار إلى أن الحوثيين حاولوا أيضا شن هجمات استهدفت عشرات المطارات والمنشآت النفطية والموانئ في السعودية.

وأكد أن السعودية دمرت أكثر من 120 مستودعا للأسلحة في جبال اليمن والعديد من منصات الإطلاق.

وشدد على ضرورة أن يوقف الحوثيون فورا "العمليات الإرهابية" ضد المنشآت المدنية.

وأضاف: "عملت الميليشيات الحوثية الإرهابية على الحصول على تقنيات متقدّمة بمساعدة أطراف إقليمية"، مشيرا إلى أن الحوثيين يمتلكون "صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة هجومية وانتحارية وزوارق سريعة مفخخة".

في غضون ذلك، قال وكيل وزير الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة الدكتور رائد قرملي خلال إيجاز عبر الفيديو مع عدد من الصحفيين "في بداية هذا التصعيد، طلبنا منهم (الحوثيين) الاجتماع في مسقط، بسلطنة عُمان، لكنهم رفضوا. وكان ذلك آخر تواصل جرى قبل بضعة أسابيع"، مشيرا في الوقت ذاته الى "الحافظ على قنوات اتصال مباشرة مع الحوثيين".

وأضاف: "نعتقد أن التصعيد الذي ينفذه الحوثيون في هذه المرحلة الأخيرة من النزاع يجري بتشجيع من إيران"، متهما إيران بمواصلة "تسليح الميلشيا الحوثية وتدريبها ودعمها، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي"، وفق "فرانس برس".