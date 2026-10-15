3 ملايين جنيه تسدل الستار على قضية «بائعة الشاي» في مصر

خبرني - أسدلت أسرة المصرية هدير محمد شعبان، المعروفة بـ«بائعة الشاي»، الستار على قضيتها بعد قبول التصالح مع المتهمين مقابل 3 ملايين جنيه.

شهدت قضية دهس الشابة هدير محمد شعبان، في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما وافقت أسرتها على التصالح مع المتهمين في الحادث، مقابل تعويض مالي قدره 3 ملايين جنيه مصري.

وجاءت هذه الخطوة على الرغم من تصريحات سابقة لوالد الضحية أكد خلالها تمسكه بحق ابنته ورفضه التنازل عن القضية، قبل التوصل إلى اتفاق أنهى النزاع بالتصالح.

وبحسب ما أعلنه دفاع المتهمين، تولى والد جودي هشام ووالد مروان هاني سداد قيمة التعويض مناصفة، بواقع 1.5 مليون جنيه لكل منهما، وهو ما انعكس على مسار القضية أمام محكمة مستأنف الطفل بالجيزة.

إلغاء حكم جودي وتعديل عقوبة مروان

قضت المحكمة بقبول استئناف جودي هشام شكلًا، وإلغاء الحكم الصادر بحقها، مع انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

أما المتهم الثاني، مروان هاني، فقررت المحكمة تعديل الحكم الصادر بحقه، والاكتفاء بحبسه لمدة عام واحد مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، مع تأييد باقي ما ورد في الحكم، بما يشمل الاتهامات المتعلقة بقيادة مركبة دون رخصة قيادة أو تسيير.

وكانت محكمة الطفل قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس جودي لمدة عامين، ومروان لمدة عام، على خلفية حادث دهس هدير أثناء وقوفها بجوار عربة المشروبات التي كانت تعمل عليها.

خلاف حول هوية قائد السيارة

وبالتزامن مع تطورات القضية، تمسكت محامية جودي ببراءة موكلتها من تهمة قيادة السيارة وقت وقوع الحادث، مستندة إلى ما قالت إنه يظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات الشهود، والتي تشير، وفق روايتها، إلى وجود جودي في المقعد الخلفي.

وأوضحت المحامية أن إحدى كاميرات المراقبة رصدت مروان وهو يترجل من جهة مقعد السائق عقب التصادم، في حين خرجت جودي من المقعد الخلفي، بحسب تفسير الدفاع للتسجيلات المصورة.

وأضافت أن المتهمين كانا يبلغان 15 عامًا وقت وقوع الحادث، مشيرة إلى وجود تناقض في أقوال مروان بشأن هوية قائد السيارة، إذ أقر في البداية بأنه كان يقودها، قبل أن يغيّر روايته خلال التحقيقات أمام النيابة.

كما شككت المحامية في دلالة مقطع مصور استُخدم ضمن أدلة القضية، موضحة أن السيدة التي سجلته لم تشاهد لحظة التصادم، وإنما وصلت إلى المكان بعد سماع صوته.