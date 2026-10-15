كاميرات المراقبة وثقت الحادثة.. وفاة مدير مدرسة أثناء ممارسة الرياضة

خبرني - توفي مدير مدرسة حكومية في الهند بعد سقوطه أثناء الركض على جهاز المشي داخل صالة رياضية.

ووثقت كاميرات المراقبة لحظات سقوط مدير مدرسة حكومية في الهند أرضًا أثناء الركض على جهاز المشي داخل صالة رياضية، قبل نقله إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته، فيما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد السبب الطبي للوفاة.

وذكرت مصادر إعلام محلية، في تقرير نشرته يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، أن بييربال رام ميغوال، البالغ من العمر 49 عامًا، تعرض للحادث داخل صالة رياضية في مدينة سردارشهر، التابعة لمنطقة تشورو بولاية راجستان.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة ميغوال وهو يركض على جهاز المشي، قبل أن يفقد توازنه ويسقط على الأرض، ما أدى إلى إصابته في الرأس. ولم تكشف اللقطات عن السبب الطبي الذي أدى إلى سقوطه أو وفاته.

نقل إلى المستشفى دون جدوى

وبحسب وسائل إعلام هندية، سارع الموجودون داخل الصالة الرياضية إلى مساعدة ميغوال عقب سقوطه، ثم نقلوه إلى مستشفى حكومي قريب، إلا أن الأطباء أعلنوا وفاته بعد فحصه.

وكان ميغوال يعمل مديرًا لمدرسة ثانوية حكومية في قرية أسبالسار، فيما كان يقيم مع أسرته في مدينة سردارشهر بولاية راجستان.

وأفادت الشرطة بأن شقيقه الأصغر، غوري شانكار ميغوال، تقدم ببلاغ بشأن الواقعة، لتبدأ السلطات المختصة التحقيق في ظروف الحادث.

كما أُجري تشريح لجثمان المتوفى قبل تسليمه إلى أسرته، في انتظار ما ستكشف عنه النتائج بشأن ملابسات الوفاة والسبب الذي أدى إليها.

هل تعرض لأزمة قلبية مفاجئة؟

على الرغم من تداول تكهنات محلية بشأن احتمال تعرض ميغوال لأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسة الرياضة، فإن السلطات لم تؤكد صحة هذا الاحتمال حتى الآن.

ولا تقدم تسجيلات كاميرات المراقبة سوى توثيق لحظة سقوطه أثناء التمرين، دون أن تحدد السبب الطبي الذي أدى إلى فقدانه توازنه أو وفاته.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج تقرير التشريح في توضيح ملابسات الواقعة، والتحقق مما إذا كانت الوفاة ناجمة عن أزمة صحية مفاجئة أم عن سبب آخر.

أهمية الاستعداد للطوارئ داخل الصالات الرياضية

في سياق متصل، يشير خبراء إلى أهمية الاستعداد للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة داخل الصالات الرياضية، خصوصًا عند تعرض أحد المتدربين لسقوط مفاجئ أو ظهور أعراض صحية خطرة أثناء ممارسة التمارين.

وتشمل إجراءات الاستعداد تدريب العاملين على إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، ومعرفة آليات طلب الإسعاف، والتصرف بسرعة عند وقوع حالة طارئة، بما يضمن تقديم المساعدة اللازمة في أقصر وقت ممكن.

وتعيد الواقعة التأكيد على ضرورة توافر إجراءات واضحة للتعامل مع الطوارئ الصحية في مراكز اللياقة البدنية، مع عدم افتراض سبب الوفاة قبل صدور النتائج الطبية الرسمية.