فرنسا تعلن بدء عمليات دفاعية لحماية منشآت النفط السعودية

خبرني - أعلنت فرنسا بدء ما وصفته بـ«عمليات دفاعية» لحماية منشآت النفط السعودية، في ظل تصاعد المواجهة بين السعودية وجماعة الحوثيين في اليمن، وفقًا لما أوردته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية نقلًا عن وكالة رويترز، الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وبحسب التقرير، أعلن متحدث باسم نائب وزير الخارجية الفرنسي بدء هذه العمليات، دون أن تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل واضحة بشأن طبيعة المشاركة الفرنسية، أو حجم القوات والقدرات العسكرية التي قد تُستخدم في حماية المنشآت النفطية.

ويأتي الإعلان وسط تصعيد عسكري متزايد، بعدما هدد الحوثيون بمواصلة استهداف المطارات والمنشآت النفطية السعودية، عقب الهجوم الذي استهدف مقر شركة أرامكو في مدينة الظهران، والذي تسبب في اندلاع حريق وأضرار داخل المبنى، وفقًا لمصادر نقلت عنها رويترز.

كما شهدت السعودية هجمات صاروخية وجوية خلال الأيام الماضية، في حين أعلنت القوات السعودية اعتراض تهديدات جوية، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على أمن المنشآت النفطية وإمدادات الطاقة.