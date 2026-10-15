الحوثيون يعلنون استهداف مقر إقامة الرئيس اليمني في عدن - فيديو

خبرني - اعلن الحوثيون استهداف قصر المعاشيق الرئاسي الذي يعتبر مقر ومكان إقامة رئيس الجمهورية اليمنية في عدن والتي تعتبر العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية اليمنية.

انتشرت على منصات إخبارية مقاطع فيديو وصور توثق ما قالت إنها لحظة استهداف قصر المعاشيق الذي يعتبر المقر الرئيسي لإقامة وعمل الرئيس اليمني رشاد محمد العليمي في العاصمة المؤقتة عدن.

ويعتبر هذا الاستهداف في حال ثبت ذلك نوعيا مقارنة بالأهداف التي طالتها الأسلحة الحوثية خلال فترة التصعيد المستمر حاليا منذ عملية انطلاق عملية "فجر اليمن" التي أطلقتها الحكومة اليمنية بدعم من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

ولم تتضح حتى هذه اللحظة النتيجة النهائية للاستهداف الحوثي وفيما لو تعرض الرئيس العليمي لأي ضرر ولا حتى لو كان في الحقيقة متواجدا خلال الحادثة.

هذا وقد ذكر الحوثيون في بيان سابق لهم بأنهم استهدفوا قصر المعاشيق خلال اجتماع ضم ضباط سعوديين.

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