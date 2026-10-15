ترمب يتراجع عن قرار البث المباشر لإعدام نضال حسن رميا بالرصاص

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس ، تراجعه عن فكرة البث المباشر لعملية إعدام نضال حسن، المدان بقتل جنود أمريكيين، والتي ستتم رميا بالرصاص عبر فرقة إعدام عسكرية، وذلك عقب أن أثارت الفكرة موجة واسعة من الاستيئاء في الولايات المتحدة والأوساط الدولية.

وأوضح ترمب، في منشور نشره عبر منصته "تروث سوشال"، أن نضال حسن وهو طبيب عسكري وضابط سابق في الجيش الأمريكي سيتم إعدامه كما هو مقرر رميا بالرصاص، لكن هذا الحدث لن يبث عبر الشاشات أو الوسائل الملاحية والإعلامية المباشرة.

في غضون ذلك، من المقرر تنفيذ حكم الإعدام بحق حسن (56 عاما) في الثالث من كانون الأول/ديسمبر المقبل في قاعدة "فورت هود" بولاية تكساس.

وتأتي هذه العملية بعد إدانته بقتل 13 شخصا، بينهم 12 عسكريا، وإصابة أكثر من 30 آخرين في الهجوم الذي نفذه عام 2009؛ ليكون هذا الإجراء أول إعدام ينفذه الجيش الأمريكي منذ عام 1961، وأول إعدام رميا بالرصاص في المؤسسة العسكرية منذ عام 1945.