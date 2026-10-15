مهرجان جرش بين إرث ثقيل ومستقبل واعد

بعد مرور عدة شهور على انتهاء دورته الأربعين، وبمراجعة موضوعية وحيادية، يتضح لكل صاحب بصر وبصيرة أن المهرجان يعيش حالة من الإحياء، المعتمد على استراتيجية مدروسة ومعالم واضحة وموثقة، تُرجمت علنًا من خلال التشاركية في التخطيط، وتقبّل النقد البناء، وتحمل جزئية الأجندات الشخصية من الطامعين والمبتزين، على اختلاف أشكالهم ومشاربهم، بالرغم من أن جرش التاريخ تكاد تخلو من مثل هؤلاء.

وهنا أدعو كل صاحب مطلب حق أو رؤية إصلاحية إلى أن يتقدم بكل وضوح بما يشاء من خلال القنوات المشروعة المتاحة، دون تردد أو وجل، وسيجد الوسيلة المناسبة، بعون الله، والأذن الصاغية من إدارة المهرجان، ولنا تجربة ناجحة في هذا المجال.

وأضع بين يدي إدارة المهرجان مسألة تأخر صرف مكافآت المشاركين في برنامج بلدية جرش الكبرى، وكذلك شكوى بعض الصحفيين المشاركين بفاعلية في أنشطة المهرجان الإعلامية، والتي نرجو أن يتم وضع حلول مناسبة لها من قبلكم.

وفق الله الجميع في خدمة بلدنا الحبيب، في ظل الراية الهاشمية الخفاقة.