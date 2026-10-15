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وزيرا الداخلية الأردني والقطري يبحثان التعاون المشترك

  • 15 أكتوبر 2026
  • 17:47
وزيرا الداخلية الأردني والقطري يبحثان التعاون المشترك

خبرني  - استقبل وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الخميس بمكتبه، نظيره القطري، الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية القطري وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا”، والوفد المرافق، بحضور مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ومدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات، المهندس غيث الطيب، وعدد من مسؤولي الوزارة. 
وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية التعاون في المجالات الأمنية، كما جرى استعراض الأوضاع العامة بالمنطقة، وما تتطلبه من تعزيز التشاور وتعميق التنسيق المشترك. 
كما ناقش الوزيران آليات تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الوزارتين على كافة المستويات.
وأكد الفراية، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيدا بالدور القطري في تكريس الأمن، وضرورة التنسيق التام بين البلدين في مختلف القضايا التي تهم البلدين.
من جانبه، ثمن سعادة  الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وأهميتها في التعاون البناء على مستوى وزارة الداخلية في كلا البلدين.
 

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