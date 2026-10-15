مفاوضات بين تجار أردنيين وشركة صينية لاستيراد الدجاج

خبرني - كشفت وكالة "رويترز" عن مفاوضات تجري بين تجار أردنيين وشركة "وينتوب فود" الصينية، لشراء دجاج منخفض الأسعار، في ظل توسع الشركات الصينية في تصدير منتجات الدواجن إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت الوكالة، في تقرير تناول الطفرة التي تشهدها صادرات الدواجن الصينية، أن الشركة تجري مفاوضات مماثلة مع مستوردين من العراق وغانا وروسيا والسنغال، ضمن مساعيها لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

وتعالج شركة "وينتوب فود"، التي تتخذ من مقاطعة شاندونغ الصينية مقراً لها، نحو 60 مليون دجاجة سنوياً، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 20 دولة.

وبحسب التقرير، تتمتع الشركة بميزة تنافسية تتمثل في انخفاض أسعار منتجاتها بنحو ألف دولار للطن مقارنة بمنافسيها في البرازيل وتايلاند.

وقال مدير الشركة، دانغ يانغ يانغ، إن الأسعار المنخفضة دفعت المستوردين الدوليين إلى زيادة اهتمامهم بالدواجن الصينية، بعدما كانوا يشككون سابقاً في جودة منتجاتها.

وأشار التقرير إلى أن الصين تحولت خلال عام 2025 إلى مصدر صافٍ للدجاج، إذ بلغت قيمة صادراتها 2.6 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الإنتاج وتوسع الشركات في الأسواق الخارجية.

ولم يورد التقرير تفاصيل بشأن الكميات التي يسعى التجار الأردنيون إلى استيرادها أو موعد إتمام المفاوضات، كما لم يشر إلى توقيع اتفاقيات نهائية حتى الآن.

