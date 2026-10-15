*
الخميس: 15 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • مقتل اثنين من مرافقي رئيس الوزراء اليمني في هجوم استهدف القصر الرئاسي بعدن

مقتل اثنين من مرافقي رئيس الوزراء اليمني في هجوم استهدف القصر الرئاسي بعدن

  • 15 أكتوبر 2026
  • 17:33
مقتل اثنين من مرافقي رئيس الوزراء اليمني في هجوم استهدف القصر الرئاسي بعدن

خبرني  - أعلنت وزارة الإعلام اليمنية مقتل اثنين من مرافقي رئيس الوزراء شائع الزنداني، جراء هجوم صاروخي استهدف قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، متهمة جماعة الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم.

وأكدت الوزارة سلامة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية، عقب استهداف القصر الرئاسي بعدد من الصواريخ، مشيرة إلى مقتل اثنين من مرافقي الزنداني، وفق المعلومات الواردة.

وتعرضت منطقة معاشيق، التي تضم القصر الرئاسي ومقر الحكومة اليمنية، لقصف صاروخي، بالتزامن مع استهداف معسكر تابع للتحالف في منطقة البريقة بمدينة عدن.

وسمع دوي انفجارات جديدة  في المدينة، فيما تعاملت الدفاعات الجوية مع طائرات مسيّرة، وسط حالة من التأهب الأمني.

وأفاد شهود عيان ومصادر ميدانية بتصاعد أعمدة الدخان من محيط المجمع الرئاسي، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن الهجوم نُفذ باستخدام أربعة صواريخ باليستية استهدفت منطقة معاشيق.

ولم تتضح بعد الحصيلة النهائية للخسائر البشرية والأضرار المادية الناجمة عن الهجوم، في ظل استمرار متابعة التطورات الميدانية في العاصمة المؤقتة.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ترمب يتراجع عن قرار البث المباشر لإعدام نضال حسن رميا بالرصاص
ترمب يتراجع عن قرار البث المباشر لإعدام نضال حسن رميا بالرصاص
  • 2026-10-15 17:52
(قلت له : توقف) .. نتنياهو يكشف تفاصيل مكالمة هاتفية مع الشرع حول الدروز
(قلت له : توقف) .. نتنياهو يكشف تفاصيل مكالمة هاتفية مع الشرع حول الدروز
  • 2026-10-15 17:00
رئيس لبنان: المفاوضات مع إسرائيل لم تتوقف
رئيس لبنان: المفاوضات مع إسرائيل لم تتوقف
  • 2026-10-15 16:14
مساعي ترحيل إلهان عمر تثير مخاوف معارضي سياسات ترمب
مساعي ترحيل إلهان عمر تثير مخاوف معارضي سياسات ترمب
  • 2026-10-15 14:57
ذهب ومخدرات وأسلحة.. تفاصيل قصة منقّبين أشعلوا أزمة بين مصر والسودان
ذهب ومخدرات وأسلحة.. تفاصيل قصة منقّبين أشعلوا أزمة بين مصر والسودان
  • 2026-10-15 12:54
افتتاح جسر جديد بين الصين وكوريا الشمالية بعد تأخير دام 12 عاما
افتتاح جسر جديد بين الصين وكوريا الشمالية بعد تأخير دام 12 عاما
  • 2026-10-15 12:52