مقتل اثنين من مرافقي رئيس الوزراء اليمني في هجوم استهدف القصر الرئاسي بعدن

خبرني - أعلنت وزارة الإعلام اليمنية مقتل اثنين من مرافقي رئيس الوزراء شائع الزنداني، جراء هجوم صاروخي استهدف قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، متهمة جماعة الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم.

وأكدت الوزارة سلامة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية، عقب استهداف القصر الرئاسي بعدد من الصواريخ، مشيرة إلى مقتل اثنين من مرافقي الزنداني، وفق المعلومات الواردة.

وتعرضت منطقة معاشيق، التي تضم القصر الرئاسي ومقر الحكومة اليمنية، لقصف صاروخي، بالتزامن مع استهداف معسكر تابع للتحالف في منطقة البريقة بمدينة عدن.

وسمع دوي انفجارات جديدة في المدينة، فيما تعاملت الدفاعات الجوية مع طائرات مسيّرة، وسط حالة من التأهب الأمني.

وأفاد شهود عيان ومصادر ميدانية بتصاعد أعمدة الدخان من محيط المجمع الرئاسي، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن الهجوم نُفذ باستخدام أربعة صواريخ باليستية استهدفت منطقة معاشيق.

ولم تتضح بعد الحصيلة النهائية للخسائر البشرية والأضرار المادية الناجمة عن الهجوم، في ظل استمرار متابعة التطورات الميدانية في العاصمة المؤقتة.

