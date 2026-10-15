الاحتلال ينفذ مشروع استيطاني يفصل شمال الضفة عن جنوبها

خبرني - قالت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين شاهين، الخميس، إنّ المشروع الاستيطاني E1 يهدف إلى توسيع المستوطنات الإسرائيلية في محيط القدس الشرقية المحتلة، بما يهدد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا.

وأشارت شاهين خلال لقائها وزير خارجية الصين، وانغ يي على هامش أعمال منتدى التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، إلى إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب مستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة وما تشكله من تهديد لأمن المواطنين الفلسطينيين وحياتهم وممتلكاتهم.

ولفتت إلى الاعتداءات الهادفة إلى السيطرة على مشروع الطريق الصيني الذي يربط بين أحياء مدينة رام الله و تكريسه لخدمة المستوطنين.

‏كما أشارت إلى استمرار دولة الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة، مطالبة بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال لدعم وتعزيز مؤسسات دولة فلسطين في ظل الوضع المالي الصعب.

‏واستعرضت شاهين الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل؛ لضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، والالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أكّد موقف بلاده الثابت والداعم لتحقيق حل الدولتين، وضرورة إيجاد مسار سياسي شامل يفضي إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقا للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.

‏وشدد وانغ يي على محورية القضية الفلسطينية وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، على قدم المساواة مع سائر شعوب المنطقة، بما يضمن تحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

و‏حضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى جمهورية أذربيجان السفير أحمد ميتاني، ومدير مكتب الوزيرة عبداللطيف جيوسي، وسكرتير ثاني ميار رنتيسي من سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية اذربيجان.