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  • (قلت له : توقف) .. نتنياهو يكشف تفاصيل مكالمة هاتفية مع الشرع حول الدروز

(قلت له : توقف) .. نتنياهو يكشف تفاصيل مكالمة هاتفية مع الشرع حول الدروز

  • 15 أكتوبر 2026
  • 17:00
قلت له توقف نتنياهو يكشف تفاصيل مكالمة هاتفية مع الشرع حول الدروز

خبرني  - زعم رئيس وزراء الكيان  بنيامين نتنياهو انه اجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس السوري احمد الشرع ، حول الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء، مدعيًا أنه طالبه بوقف الهجمات على السكان الدروز فورًا.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارة إلى مقر حزب الليكود في بلدة يركا الدرزية شمال فلسطين المحتلة، حيث تحدث أمام أعضاء الحزب ومؤيديه من أبناء الطائفة الدرزية عن تعامل حكومته مع التطورات في سوريا.

وقال نتنياهو إنه بادر إلى الاتصال بالشرع عندما وقعت الأحداث في السويداء، مضيفًا: "عندما وقعت المجزرة (بحسب وصفه) بحق إخواننا الدروز في سوريا، رفعت سماعة الهاتف واتصلت بالرئيس السوري الشرع، وقلت له أن يتوقف".

وأشار نتنياهو إلى ما وصفه بمحاولات استهداف الدروز في السويداء، في سياق حديثه عن أعمال العنف التي شهدتها مناطق سورية أخرى، بينها مناطق ذات غالبية كردية ومناطق يسكنها علويون على الساحل السوري.

وبحسب الرواية التي عرضها نتنياهو، ساهمت الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قوات سورية خلال أحداث السويداء في وقف تقدمها وإجبارها على الانسحاب ، ومنذ ذلك الحين، تؤكد إسرائيل أنها لن تقبل بتهديد أبناء الطائفة الدرزية في سوريا.

ويكشف تصريح نتنياهو عن اتصال مباشر قال إنه أجراه مع الشرع خلال تلك الأحداث، من دون أن يقدم في التصريحات المنقولة تفاصيل إضافية عن توقيت المكالمة أو مضمونها الكامل.

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