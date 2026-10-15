عجلون.. تخصيص 35 مسجدا كمراكز إيواء للموسم الشتوي

خبرني - خصصت مديرية أوقاف محافظة عجلون 35 مسجدا موزعة على مختلف مناطق المحافظة كمراكز إيواء عند الحاجة، ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها استعدادا للموسم الشتوي، وفق مدير أوقاف عجلون صفوان القضاة.

وقال القضاة، الخميس، للمملكة، إنّ المديرية أطلقت مبادرة "لنجعل شتاءهم أدفأ"، التي تتضمن دعم الأسر المحتاجة خلال فصل الشتاء، من خلال توفير وسائل التدفئة والملابس والمواد الغذائية، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية عن هذه الأسر.

وأضاف أن الخطة تضمنت تشكيل غرفة عمليات وفريق للطوارئ في المديرية، إلى جانب التنسيق المستمر مع الحاكمية الإدارية في المحافظة والجهات المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع أي حالات طارئة قد تشهدها المحافظة، مبينا أن الخطة شملت عقد اجتماعات مع لجان الزكاة في المحافظة لرفع مستوى جاهزيتها، وتأمين ما يلزم من أغطية ومواد تموينية ومساعدات أساسية عند الحاجة، بما يسهم في دعم المواطنين خلال الحالات الطارئة.

وأشار القضاة إلى أن المديرية عملت على صيانة طفايات الحريق الموجودة في المساجد، وإعادة تعبئتها وفحص صلاحيتها بصورة دورية، استكمالًا للحملة التي نفذتها خلال الأعوام السابقة لتزويد المساجد بطفايات الحريق.

وأوضح القضاة أن الخطة تضمنت كذلك متابعة جاهزية المساجد ومرافقها وخدماتها الأساسية، والتأكد من توفر المتطلبات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة خلال فصل الشتاء.