ماذا تعني الأعلام الحمراء والبيضاء في البحر؟

خبرني - تؤدي الأعلام البحرية دورا أساسيا في تعزيز السلامة بالمياه، إذ تمثل لغة إشارات دولية تساعد البحارة على تبادل المعلومات والتنبيه إلى المخاطر وطلب المساعدة، وبين هذه الإشارات، تبرز الأعلام الحمراء والبيضاء التي تختلف دلالاتها وفقا لتصميم العلم وطريقة توزيع ألوانه.

وبحسب تقرير نشره موقع SlashGear، يُعد العلم الأحمر الذي يتوسطه شريط أبيض مائل من أبرز الإشارات المستخدمة في أمريكا الشمالية، إذ يحذر من وجود غواص تحت الماء أو بالقرب من سطحه، سواء كان يمارس الغوص باستخدام أجهزة التنفس أو الغطس بأنبوب التنفس.

ويحمل هذا العلم رسالة واضحة للقوارب القريبة بضرورة الابتعاد عن المنطقة وتوخي الحذر، مع الانتباه إلى احتمال صعود الغواص إلى سطح الماء في أي لحظة، تفاديا لوقوع حوادث قد تهدد حياته.

قواعد تختلف بحسب المنطقة

وتتشابه هذه الإشارة مع العلم الأزرق والأبيض المعروف باسم "ألفا" (Alpha)، المستخدم ضمن المدونة الدولية للإشارات البحرية، والذي يشير بدوره إلى وجود غواص في المياه، ويستدعي من القوارب الأخرى تخفيف السرعة والابتعاد عن المنطقة.

وتختلف المسافات والقيود المفروضة على القوارب بحسب القوانين المحلية، ففي ولاية فلوريدا الأمريكية، يتعين على القوارب خفض سرعتها إلى سرعة التباطؤ عند الاقتراب لمسافة تقل عن 300 قدم، أي نحو 91 مترا، من قارب يرفع علم الغواصين في المياه المفتوحة، فيما تتقلص المسافة إلى 100 قدم، أي نحو 30 مترا، في الممرات المائية الضيقة، مثل الأنهار والمداخل البحرية.

علمان أحمر وأبيض للتحذير وطلب المساعدة

ولا تقتصر دلالات الأعلام الحمراء والبيضاء على التحذير من وجود الغواصين، إذ تتضمن المدونة الدولية للإشارات البحرية علمين آخرين يحمل كل منهما رسالة مختلفة، تتعلق بالسلامة البحرية وطلب المساعدة.

ويأتي علم "يوني فورم" (Uniform) بتصميم مقسم إلى أربعة أقسام متساوية تتناوب فيها الألوان الحمراء والبيضاء، ويُستخدم للتنبيه إلى أن السفينة التي ترفع العلم تواجه خطرا أو تدخل منطقة غير آمنة، سواء بسبب ظروف الملاحة أو المخاطر الموجودة في الممر المائي.

أما علم "فيكتور" (Victor)، فيتميز بخلفية بيضاء يتوسطها شكل حرف "X" باللون الأحمر، ويُستخدم لطلب المساعدة، وعند رصد هذا العلم، يُنصح بتخفيف السرعة والتحول إلى القناة 16 على جهاز الاتصال البحري ذي التردد العالي جدا (VHF)، مع عدم محاولة تقديم المساعدة إلا عندما تكون الظروف آمنة.

ويختلف هذا النداء عن إشارة الاستغاثة "ماي داي" (Mayday)، التي تُستخدم للإعلان عن حالة طوارئ خطيرة تستدعي تدخلا عاجلا.

أعلام أخرى تحمل رسائل خاصة

وتستخدم السفن البحرية، بما فيها السفن العسكرية، أعلاما أخرى تجمع بين اللونين الأحمر والأبيض لأغراض محددة.

ومن بينها علم "هوتيل" (Hotel)، الذي ينقسم رأسيا إلى نصفين أبيض وأحمر، ويشير إلى وجود مرشد ملاحي على متن السفينة، وهو الشخص المختص بمساعدة قائدها على الإبحار بأمان في الممرات المائية والموانئ.

كذلك، يُستخدم علم "فوكستروت" (Foxtrot)، الذي يتكون من خلفية بيضاء يتوسطها شكل مُعيّن أحمر، للإشارة إلى تعطل السفينة أو طلب التواصل، كما قد يدل على إجراء عمليات طيران على متنها.

وتؤكد هذه الإشارات أهمية معرفة دلالات الأعلام البحرية قبل الإبحار، إذ إن التمييز بين إشارات التحذير وطلبات المساعدة يمكن أن يسهم في تجنب الحوادث، وحماية الأرواح، وتعزيز سلامة الملاحة في مختلف الظروف.