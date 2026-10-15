آل خليفة : إمكانية تأجيل كأس آسيا في السعودية واردة

خبرني - أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إمكانية تأجيل بطولة كأس آسيا 2027 المقررة في المملكة العربية السعودية لمدة عام، لتقام في 2028 "إذا اقتضت الحاجة"، وذلك على خلفية التوترات الأمنية الأخيرة في المنطقة والتصعيد مع الحوثيين.

ورغم إقراره باحتمالية التأجيل، شدد رئيس الاتحاد الآسيوي في تصريحات للصحفيين من مدينة زيوريخ، على عدم التعجل في اتخاذ قرار حاسم بشأن البطولة الأبرز للمنتخبات في القارة، والمقرر انطلاقها في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل (2027) بمدن جدة والرياض والخبر.

رئيس الاتحاد الآسيوي يتحدث عن تأجيل كأس آسيا

وقال الشيخ سلمان موضحا الموقف القاري: "لسنا في عجلة من أمرنا، يمكننا الانتظار حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. الأوضاع قد تتغير بسرعة كبيرة نحو الأفضل أو الأسوأ، والأمر يتعلق بمتابعة التطورات. إذا احتجنا إلى اتخاذ قرار فسنفعل، ويمكننا تأجيل البطولة عاما إلى 2028 إذا اقتضت الحاجة، لكن في الوقت الحالي نحن نراقب الوضع وكل شيء يسير وفق الجدول المحدد".

وألقت التوترات الأمنية بظلالها بالفعل على الأجندة الرياضية في المملكة مؤخرا؛ إذ تأخر انطلاق مباراة النصر (بقيادة كريستيانو رونالدو) في دوري أبطال آسيا لمدة ساعة يوم الاثنين الماضي، عقب إعلان التحالف اعتراض صاروخ أُطلق باتجاه الرياض. كما تم تأجيل ثلاث مباريات في الدوري السعودي (من بينها لقاء الأهلي والنصر)، إضافة إلى إرجاء بطولة التنس الاستعراضية "سيكس كينغز سلام" إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وعلى الصعيد الدولي، بدأت التحركات تعكس حالة من الترقب؛ حيث أعلنت أستراليا (أحد المنتخبات الـ24 المشاركة) أنها "تراقب الوضع عن كثب".

وفي كوريا الجنوبية، أبدت رابطة اللاعبين المحترفين قلقا جديا، حيث صرح رئيسها لي كيون-هو بأن التوترات العسكرية وحالة عدم الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط "مسألتان لا يمكن الاستهانة بهما".