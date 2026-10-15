الحرارة التي يلزم عندها استخدام أدوية خافضه

خبرني - أفادت الطبيبة داريا بودتشينيونوفا بأنه ينبغي على البالغين أخذ الأدوية الخافضة للحرارة عند ارتفاعها إلى 38.5 درجة.

ووفقا لها، ينصح حتى الوصول إلى هذه الدرجة، بشرب كمية وافرة من السوائل والراحة دون تناول الأدوية.

وتشير الطبيبة، إلى أن درجة حرارة الهواء تنخفض في الخريف والشتاء بصورة ملحوظة، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض البرد المختلفة. ويقضي الناس وقتا أطول في الأماكن المغلقة، ما يسهل انتقال الفيروسات.

وتقول: "المسألة الأساسية، هي معالجة الأعراض المصاحبة لارتفاع درجة الحرارة، وليس ارتفاعها بحد ذاته. لأن الحمى آلية دفاعية طبيعية للجسم، ضرورية لمكافحة العدوى. وبالنسبة للبالغين الأصحاء عموما، تعتبر درجة الحرارة الطبيعية 38.5 درجة مئوية. وعند تجاوز هذه الدرجة، ينصح بتناول أدوية خافضة للحرارة بغض النظر عن وجود أعراض مثل الصداع وآلام الجسم والعضلات".

ووفقا لها، إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى 38.5 درجة مئوية ولكن دون ظهور أعراض ملحوظة، فينصح بشرب كمية وافرة من السوائل والراحة دون استخدام أدوية خافضة للحرارة. أما إذا كان الشخص يعاني من أمراض القلب أو الرئة مزمنة، فتخفض هذه الدرجة إلى 38 درجة مئوية.