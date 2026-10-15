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التربية توضح أسباب حذف صور مبادرة (كاللؤلؤ المكنون) في مدرسة بجرش

  • 15 أكتوبر 2026
  • 16:36
التربية توضح أسباب حذف صور مبادرة كاللؤلؤ المكنون في مدرسة بجرش

خبرني - أوضحت وزارة التربية والتعليم والموارد البشرية أسباب حذف الصور والمنشورات المتعلقة بمبادرة "كاللؤلؤ المكنون"، التي أطلقتها مدرسة ساكب الثانوية الشاملة للبنات في محافظة جرش، بهدف تشجيع الطالبات على ارتداء المريول الطويل، وأثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن مديرية التربية والتعليم في محافظة جرش تبيّن لها أن المبادرة نُفذت وأُعلن عنها دون الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة.

وأضاف الخطيب أن إدارة المدرسة لم تتخذ إجراءات التنسيق المطلوبة مع مديرية التربية والتعليم، إلى جانب عدم الالتزام بالتعليمات المتعلقة بتصوير الطالبات ونشر صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول على الموافقات اللازمة من أولياء الأمور، بما يحفظ خصوصية الطالبات وحقوقهن.

وأكد أن إدارة المدرسة لم تنسق مسبقاً مع قسم الإعلام المختص في مديرية التربية والتعليم قبل نشر أخبار المبادرات والأنشطة المدرسية.

وأشار الخطيب إلى أن حذف صور المبادرات الطلابية التي لم تحصل على الموافقات اللازمة ليس إجراءً يُتخذ للمرة الأولى، مؤكداً أن الوزارة سبق أن حذفت صوراً لمبادرات مدرسية للأسباب ذاتها.

وكانت مبادرة "كاللؤلؤ المكنون" قد أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حذف الصور والمنشورات التي وثّقت أنشطتها، ما أثار تساؤلات بشأن أسباب حذفها.

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