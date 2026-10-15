شكر على تعاز بوفاة والد الأستاذ جمعة السعود

خبرني - تقدم مدير إدارة شؤون المعلمين والطلبة في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الأستاذ جمعة السعود، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على مشاعرهما النبيلة ومواساتهما له ولأسرته بوفاة والده.

وأعرب السعود عن بالغ شكره وتقديره لرئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، كنيعان البلوي، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، ونائب محافظ مادبا الدكتور محمد العوامرة، ومدير شرطة مادبا، وممثلي الأجهزة الأمنية والمخابرات العامة والمؤسسات الحكومية، على تقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة.

كما وجه شكره إلى أصحاب المعالي والسعادة، والأعيان والنواب الحاليين والسابقين، والوجهاء والشيوخ، وكل من شارك الأسرة مصابها.

وخص السعود بالشكر الأعيان في محافظة مادبا، محمد خريبات الأزايدة وأمجد جميعان، والنائب المهندس سليمان عبدالعزيز السعود، والأستاذ الدكتور راتب السعود، والنائب السابق الدكتور حسن السعود، تقديراً لوقوفهم إلى جانب الأسرة ومشاركتهم في استقبال المعزين.

وأعرب عن امتنانه لزملائه وزميلاته في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، في مركز الوزارة ومديرياتها بمختلف محافظات المملكة، ولجميع المؤسسات التربوية، ومؤسسة الملكة رانيا، وأكاديمية الملكة رانيا، ومؤسسات قطاع التعليم.

كما توجه بالشكر إلى أبناء العشائر الأردنية، والوجهاء والشيوخ والأصدقاء والأنسباء والإعلاميين في محافظة مادبا ومختلف أنحاء المملكة.

وثمّن السعود مشاعر كل من قدم واجب العزاء، سواء بالمشاركة في مراسم الدفن، أو الحضور إلى بيت العزاء، أو الاتصال الهاتفي، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه المواقف جسدت معاني التآخي والتكافل والتضامن.

واختتم السعود رسالة الشكر بقوله: "لا أراكم الله مكروهاً بعزيز، وشكر الله سعيكم، وجعله في ميزان حسناتكم، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وجزاكم الله خير الجزاء".