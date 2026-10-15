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ولي العهد يكرّم زين تقديراً لدعمها لبرامج ومبادرات مؤسسة ولي العهد

  • 15 أكتوبر 2026
  • 16:30
ولي العهد يكرّم زين تقديراً لدعمها لبرامج ومبادرات مؤسسة ولي العهد

خبرني  -  كرّم سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، شركة زين الأردن؛ تقديراً لدعمها الاستراتيجي والمستمر لبرامج مؤسسة ولي العهد الوطنية، وأبرزها "مساحة الصناع" وبرنامج 42 للبرمجة.

وجاء التكريم خلال الحفل الذي أقامته مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها، تحت رعاية سمو ولي العهد، وبحضور سمو الأميرة رجوة الحسين، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وأعربت زين عن اعتزازها بهذا التكريم السامي من سمو ولي العهد، الذي يمثل لفتة كريمة من لدن سموّه تقديراً للدور الذي تضطلع به الشركة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الشباب الأردني وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية والتطوير في المملكة، وأكّدت زين بأن هذا التكريم يشكّل حافزاً لمواصلة مسيرتها في دعم المبادرات النوعية والشراكات الاستراتيجية التي تستثمر في طاقات الشباب، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتعلّم والابتكار والإبداع، بما يسهم في صناعة أثر إيجابي ومستدام، إلى جانب التزام الشركة بمواصلة دورها في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب، وتعزيز مهاراتهم الرقمية والتقنية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وذلك تنفيذاً لرؤى وتطلعات القيادة الهاشمية في دعم الشباب الأردني وتعزيز مسيرة الإبداع والابتكار، وانطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الطاقات الشابة ودورها المحوري في بناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للأردن.

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