46 هدفا في ليلة واحدة.. دوري أبطال أوروبا يحطم رقمه القياسي التاريخي

خبرني - شهدت مباريات مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا غزارة تهديفية غير مسبوقة، بعدما سُجل 46 هدفا في 9 مباريات، لتحطم رقما قياسيا في عدد الأهداف المسجلة خلال ليلة واحدة بالبطولة القارية.

واختُتمت الأربعاء مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، في سهرة استثنائية حفلت بالأهداف والإثارة، وشهدت انتصارات عريضة وعودات مثيرة في عدد من المواجهات.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية أن الشباك اهتزت 46 مرة خلال المباريات التسع، بمعدل يزيد على 5 أهداف في المباراة الواحدة، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في 21 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بفارق 3 أهداف.

وعلّقت الصحيفة على هذا الإنجاز بالقول إن سهرة 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 ستظل خالدة في تاريخ دوري الأبطال، باعتبارها الليلة الأكثر غزارة بالأهداف.

وعاش عشاق كرة القدم الأوروبية ليلة حافلة بالإثارة، بداية من التقلبات التي شهدتها مواجهة ليفربول ولاسك لينز، مرورا بالعودة المثيرة لريال مدريد أمام روما، وصولا إلى تفوق باريس سان جيرمان، حامل لقب النسختين الأخيرتين، على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد.

ولم تنتهِ أي من المباريات التسع بالتعادل السلبي، فيما عجزت ثلاثة فرق فقط عن هز الشباك، وهي فنربخشة التركي وبوروسيا دورتموند الألماني وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

ليفربول ولاسك في صدارة الليلة التهديفية

وكانت مواجهة ليفربول ومضيفه لاسك لينز الأكثر غزارة تهديفية، بعدما شهدت تسجيل 9 أهداف، انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة 6-3، في مباراة عكست حجم الإثارة التي ميزت سهرة الأربعاء.

وفي العاصمة الإيطالية، خطف ريال مدريد الأضواء بعودته المثيرة أمام روما على الملعب الأولمبي، بعدما تقدم أصحاب الأرض بنتيجة 3-1، وظلوا متقدمين حتى الدقيقة 83، قبل أن ينتفض الفريق الملكي ويسجل ثلاثة أهداف متتالية، ليقلب الطاولة ويحقق فوزا مثيرا بنتيجة 4-3.

أما باريس سان جيرمان، فواصل تفوقه على الأندية الإنجليزية، بعدما عاد بانتصار ثمين من ملعب مانشستر سيتي بنتيجة 4-2، في مواجهة شهدت تسجيل ستة أهداف.

وفرض الفريق الفرنسي أفضليته في الشوط الأول، متقدما بثلاثية نظيفة، قبل أن يقلص مانشستر سيتي الفارق في الشوط الثاني برأسية النرويجي إيرلينغ هالاند. وتبادل الفريقان التسجيل بعد ذلك، لتنتهي المواجهة بفوز باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

نتائج مباريات الأربعاء بأبطال أوروبا

وجاءت نتائج المباريات التسع في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا على النحو الآتي:

لاسك لينز 3-6 ليفربول.

فينورد 3-2 كومو.

روما 3-4 ريال مدريد.

أستون فيلا 6-0 فنربخشة.

شاختار دونيتسك 3-1 أيك أثينا.

بودو/غليمت 1-0 بوروسيا دورتموند.

مانشستر سيتي 2-4 باريس سان جيرمان.

ريال بيتيس 3-2 بورتو.

سلوفان براتيسلافا 0-3 شتوتغارت.

ورفعت الحصيلة التهديفية لمباريات الأربعاء إجمالي أهداف الجولة الثانية إلى 78 هدفا، في رقم قياسي جديد لعدد الأهداف المسجلة خلال جولة واحدة من المسابقة الأوروبية العريقة، لتؤكد الليلة الاستثنائية حجم الغزارة الهجومية التي شهدتها البطولة.