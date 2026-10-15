سورية : القبض على أبرز المسؤولين عن مجزرة بانياس 2013

خبرني - ألقى جهاز الاستخبارات العامة القبض على المدعو علي كيالي، المعروف باسم ‌‏‌‏"معراج أورال"، أبرز المسؤولين عن مجزرة بانياس عام 2013، وذلك أثناء ‌‏محاولته الفرار عبر الحدود.، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

وكان "كيالي" شكّل ميليشيا مسلحة شاركت إلى جانب قوات في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد في قمع ‌‏الشعب السوري خلال سنوات الثورة، وارتكبت مجازر عدة في مناطق مختلفة، ‌‏أبرزها مجزرتا البيضا ورأس النبع في بانياس.‏

كما ارتكبت عناصر تابعة لـ "كيالي" مجازر بحق السوريين في أرياف اللاذقية ‏وحلب وإدلب، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى.‏

ويُعدّ "كيالي" أحد مخططي التفجير الذي دبّرته عناصر مخابرات في عهد نظام الرئيس المخلوع الأسد في مدينة ‏الريحانية التركية في أيار 2013، وأسفر عن مقتل 53 شخصاً وإصابة العشرات، ‏بالإضافة إلى أضرار مادية واسعة.

وفي مطلع الشهر الحالي، ألقى جهاز الاستخبارات التركي القبض على عمر ‏الخطيب، أحد مخططي تفجير الريحانية، أثناء محاولته الفرار بحرا إلى أوروبا، ‏حيث تولّى التنسيق بين منفذي الهجوم وعناصر مخابرات.‏

وفي 4 تشرين الأول 2026، ألقت قوى الأمن في سورية القبض على جمال طرابلسي، نائب ‏كيالي.‏

وتواصل وزارة الداخلية ملاحقة المتورطين في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال ‏عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، في إطار جهود تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن ‏الجرائم.‏