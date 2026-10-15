فلسطين تعلن إلغاء قيود أعداد المسافرين عبر جسر الملك حسين وزيادة المسافرين 500 يوميًا

خبرني - أعلن أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في فلسطين نصار نصار تحقيق خطوات جديدة في ملف معبر الكرامة (جسر الملك حسين)، أبرزها رفع القيود العددية عن المسافرين والحافلات، وزيادة أعداد القادمين من الأردن إلى فلسطين عبر المنصة بواقع 500 مسافر إضافي يوميًا، إلى جانب التقدم نحو إلغاء الحجز المسبق للقادمين.

وقال نصار، خلال مؤتمر صحفي مشترك ، إن ساعات العمل جرى تمديدها يومي الأحد والخميس، وإضافة ساعتين يوميًا على مدار أيام الأسبوع اعتبارًا من 4 تشرين الأول الحالي، بمجموع 10 ساعات إضافية أسبوعيًا، مشيرًا إلى أن الجانب الأردني وافق على تمديد ساعات العمل وصولًا إلى تشغيل المعبر 24 ساعة.

وأوضح أن قرارًا صدر خلال الأسبوع الحالي بعدم تحديد أعداد المسافرين أو الحافلات، بما يتيح السفر ضمن ساعات العمل دون قيود عددية، بعد استمرار هذه القيود لنحو ثلاث سنوات. كما ارتفع عدد القادمين من الأردن إلى فلسطين عبر منصة جسر الملك حسين بواقع 500 مسافر يوميًا اعتبارًا من أمس.

وأشار إلى أن إلغاء المنصة المخصصة للقادمين بات مطروحًا، شريطة استمرار رفع القيود عن أعداد المسافرين والحافلات، بما يسمح بالعودة إلى السفر دون حجز مسبق، على غرار المعابر البرية الأخرى.

وأكد الإعلامي طلعت علوي أن الجهود لتحسين ظروف السفر عبر المعبر مستمرة منذ عام 2009، مشددًا على مواصلة التحرك حتى الوصول إلى تشغيله 24 ساعة وتحقيق حرية السفر بكرامة، فيما حدد المجلس التنسيقي ثلاثة أهداف للمرحلة المقبلة، هي انتزاع ساعات عمل إضافية قبل نهاية العام، وإعادة العمل أيام السبت، وتثبيت ساعات العمل الإضافية بصورة دائمة.

وفي ملف المعبر التجاري، أعلن نصار عن انفراجة تتمثل في العمل على زيادة أعداد شاحنات الاستيراد والتصدير، إلى جانب إزالة القيود التي تمنع دخول المنتجات الفلسطينية إلى قطاع غزة، والتصدي للاحتكار والممارسات التي تعيق المنافسة، بما يدعم الإنتاج الوطني ويحافظ على فرص العمل ويسهم في زيادة المعروض وتخفيف الأسعار.